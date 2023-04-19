Yerli otomobil Togg’un İstanbul’daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul’da Zeytinburnu’nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar ve Togg ekosistemi sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center’da açmıştı. Bu gelişmeyle beraber Togg’un deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmet vermeye başlamış oldu!

Togg, haftalardır İstanbul’daki ilk mağazasını açmak için yoğun bir çaba harcıyordu. Bir an önce Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’ndaki devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını vatandaşlara açtı.

3 bin 500 metre kare alanda kurulan merkezde Togg teslimatları yapılacak. Teslimat tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. Bununla birlikte vatandaşların Togg ile tanışması için ve Togg ekosistemini benimsemesi için açılan deneyim merkezi çalışmaları da son hız devam ediyor.

Kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.

Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye’nin elektrikli akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor. Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.

Bazı deneyim merkezleri mobil deneyim merkezleri olarak hizmet verecek ve bulundukları illerde yaklaşık 2 ay süreyle kalacaklar. Bu sayede Togg 81 ilimizi gezmiş olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi sıcak noktalarda ise kalıcı Togg deneyim merkezleri kuruluyor ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımız istedikleri zaman bu noktaları ziyaret ederek Togg’u görebiliyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg başarılı oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!