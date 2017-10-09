Mercedes, AMG Vision GT Modelini Batman’e Verdi!

17 Kasım 2017’de vizyona girecek olan Justice League’in sponsorlarından olan Mercedes-Benz, filme özel yeni nesil E-Class Cabrio ve AMG Vision Gran Turismo modellerini üretti.

Superman, Batman, Aquaman, Flash, Cyborg ve Wonder Woman karakterlerini göreceğimiz DC’nin en güçlü ekibi olan Justice League filmi 17 Kasım’da geliyor. Şimdiye kadar çıkan fragmanları ve bilgileri ile heyecanı arttıran JL’de bir detay daha ortaya çıktı.

Bu önemli filme sponsor olan firmalardan biri olan Mercedes-Benz, set ekibinin çekim vb. ihtiyaçları için birçok Mercedes markalı aracını temin ederken iki önemli konseptini de film için tekrar hazırladı.

Wonder Woman’a özel olarak temin edilen yeni nesil E-Class Cabriolet modelini konsept halindeyken sunan Mercedes-Benz, özellikle süper gücü parası olan Bruce Wayne, yani Batman için de en dikkat çekici aracını verdi. Firmanın Gran Turismo oyununa özel hazırladığı konsepti olan AMG Vision Gran Turismo modelini Batman’in kullanması için hazırlayan Mercedes-Benz, E-Class’ından farklı olarak gerçek bir araç yerine gerçek boyutlarda bir maket sunarak film ekibine teslim etti.

Gerek tasarımı gerekse iç dizaynıyla tam bir Bruce Wayne oyuncağı olduğu gözüken AMG Vision Gran Turismo’yu filmde görebilecek olmak bile otomobil tutkunlarına ayrı bir heyecan katacaktır.