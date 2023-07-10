vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da tüketicilere sunduğu fırsat ve kampanyalarını V ve Y serilerindeki modellerini tercih edecek kullanıcılar için “Yaz Festivali” ile sürdürüyor. Yaz Festivali kampanyası kapsamında vivo V ve Y serilerinden seçecekleri akıllı telefonları 28 Temmuz tarihine kadar myvivoshop.com üzerinden satın almayı tercih eden kullanıcılar toplam 4.700 TL’ye varan farklı fırsatlar yakalayabiliyor.

Yaz Festivali kapsamında tercihini Y35’den yana kullanan kullanıcılar, 1 yıl ek garanti ve sepette özel indirim ile yeni telefonlarına kavuşabiliyor. Her Zaman Y’eni kampanyası ile adından söz ettiren Y35, ek üretici garantisinin yanında 2 büyük Android güncelleme garantisiyle de kullanıcılara uzun bir kullanım ömrü vadediyor. İlginizi Çekebilir:

Y35’in yanı sıra V25 5G’de de Yaz Festivali özel indirimi ve 1 yıl ek garanti ile tüketicileri toplam 4.700 TL kazanç bekliyor. Kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla sunulan V21e, Y22s ve Y16 modellerinin tamamı 1 yıl ekstra üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti ile satışa sunuluyor.

Myvivoshop.com Yaz Festivali kapsamında sunulan avantajlı vivo modellerini incelemek ve satın almak için kampanya linkini ziyaret edebilirsiniz.