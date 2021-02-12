MentalUP, 5,5 milyon kez oynandı!

Türk Telekom 2020 yılını 12 yılın en yüksek büyüme performansıyla %20 gelir artışı ile kapattı. Ayrıca toplam geliri 28,3 milyar TL’ye ulaştırdı. Ayrıca net kârı da 3,2 milyar TL olarak kayda geçti. 2020 yılında 2,6 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 50 milyona ulaştı. Özellikle 2020’de 6,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2021 yatırım öngörüsünü yaklaşık 7,7 milyar TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıklama yaptı;

2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Özellikle ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”

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50 milyona ulaşan toplam abone sayısı;

2020’de 2,6 milyon net abone kazanan şirketin toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı. Ayrıca sabit genişbant internet abonelerinin toplam 13,4 milyona yükseldiğini duyurdu. Sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Fiber abone sayısı, yıllık 6,2 milyona ulaştı. Özellikle mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net aboneye ulaştı. 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.