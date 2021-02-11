Türk Telekom
Türk Telekom 2000’inci mobil sahasını hizmete açtı!
Türk Telekom, yüksek teknoloji alanında ki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Adana Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2000’inci mobil sahasını hizmete açtığını duyurdu. Özellikle Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Niğde ve Kilis illerini kapsıyor.
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Bölge Genelinde 4.5 G kapsaması %95’e yükseldi!
Konuya ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, değerlendirmesinde; “Millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Özellikle bu çerçevede ülkemizin güneyinde bu yıl 104 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 2000’e çıkardık. Bu yatırımlarla bölge mobil şebekemizde 2G’de yüzde 99, 3G’de yüzde 97 ve 4.5G’de yüzde 95 nüfus kapsaması sağladık. Bölgede yaşayanlar artık çok daha konforlu bir iletişim kurabilecekler.” diye belirtti.
Türk Telekom
2020’de TÜRK TELEKOM %20 büyüdü!
Türk Telekom 2020 yılını 12 yılın en yüksek büyüme performansıyla %20 gelir artışı ile kapattı. Ayrıca toplam geliri 28,3 milyar TL’ye ulaştırdı. Ayrıca net kârı da 3,2 milyar TL olarak kayda geçti. 2020 yılında 2,6 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 50 milyona ulaştı. Özellikle 2020’de 6,7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 2021 yatırım öngörüsünü yaklaşık 7,7 milyar TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı.
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıklama yaptı;
2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Özellikle ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.”
50 milyona ulaşan toplam abone sayısı;
2020’de 2,6 milyon net abone kazanan şirketin toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı. Ayrıca sabit genişbant internet abonelerinin toplam 13,4 milyona yükseldiğini duyurdu. Sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Fiber abone sayısı, yıllık 6,2 milyona ulaştı. Özellikle mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu. Sabit seste, yeni 631 bin net aboneye ulaştı. 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.
Türk Telekom
Türk Telekom, dünyada SEBA teknolojisini gerçek müşterilerle test eden ilk şirket oldu
Yeni operatör hizmetlerinin uygulanmasını hızlandırmak ve birçok inovatif şirketin sektörde şans bulabilmesini sağlamak için açık kaynaklı SEBA teknolojisini kullanan; ve bu teknolojinin testlerini dünyada ilk kez gerçek müşterilerle gerçekleştiren şirket Türk Telekom oldu.
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SEBA atılımı sayesinde Türk Telekom’a global misyon
“Software Defined Network Enabled Broadband Access” kısa adıyla SEBA teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına erişen ilk şirket Türk Telekom oldu. Şirketin bu çalışmadaki iş ortakları da, global çapta üne sahip olan Argela ve Netsia şirketleri. Bu başarı, adından söz ettirmeye başlasa da; SEBA teknolojisi neredeyse 1 yıldır ülkemizde; ve 2 ayrı şehirde gerçek müşterilerle test ediliyordu. Haliyle ONF’de (Open Networking Foundation), yapılan çalışmaların sonuçları ilk kez gerçek zamanlı olarak ortaya çıktı.
Bu teknolojide, telekom operatörleri, sanal sunucularda bulut tabanlı bir teknoloji kullanarak; donanıma olan bağlılığı azaltıyor. Haliyle donanım maliyetleri de aşağı çekiliyor. ONF çatısı altındaki birçok farklı alanda çalışan büyük şirketler mevcut. Bu şirketler mimari, kodlama ve test üzerine yoğunlaşmış durumda. SEBA’nın da gelişiyle ONF çatısı altındaki bu şirketler; konuyla ilgili olarak daha çok deneyim topladı. Haliyle yakın gelecekte sektörde de geniş bir atılım da beklenmekte. Konuyla ilgili konuşan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç; bu sürecin, gelecekte operatörler tarafında sunulacak hizmetlerin daha da esnetilebilmesi ve sektöre çeşitlilik kazandırılması yönünde yardımcı olduğunu söyledi.
SEBA teknolojisinin biz kullanıcılar için yararları neler?
Yapılan testler sonucunda belirlendiği üzere; SEBA sayesinde biz kullanıcılar, operatörlerin sağladığı hizmetlerde ciddi bir hız artış gözlemleyebiliyoruz. Haliyle bu da, kullanıcı deneyimi yönünden son tüketiciye olumlu olarak yansıyor; ve müşteri memnuniyeti artıyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinde emeği geçen Türk mühendislerle gurur duyduğunu belirten Yusuf Kıraç; zamanla bu teknolojinin global olarak da yaygınlaşmaya başlayacağını söyledi.
Argela CEO’su Bülent Kaytaz da, süreçte Türk Telekom’un desteği için teşekkürlerini iletti ve; Türk Telekom sayesinde, Argela ve Netsia şirketleri olarak SEBA sürecinde birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bülent Kaytaz’a göre, ONF çatısı altında bulunan şirketler, açık kaynak kodlu bu yeni teknolojinin de yaygınlaşmasıyla sektörde liderlik yarışına girebilecekler.
Akıllı Telefonlar
Akıllı Telefon Almayı Düşünenlere; LG’den K41S Kampanyası!
LG K41S’i, 31 Ocak 2021 tarihine kadar Türk Telekom mağazalarından satın alan tüketicilerin ilk 2 taksitinin ödemesi Türk Telekom tarafından yapılıyor. Böylelikle kullanıcılar 10 ay boyunca 279 TL ödeyerek akıllı telefona sahip olabiliyorlar.
LG’nin Türk Telekom ortaklığıyla gerçekleştirdiği kampanya ile satın alabileceğiniz LG K41S’in özelliklerine baktığımızda ise 6.5 inç 20:9 HD+Full Vision ekrana sahip telefon serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveyle karşılıyor kullanıcıları.Aynı zaman da MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası’na sahip olduğunun da altını çizelim.
Cihazın öne çıkan diğer temel özellikleri ise aşağıdaki gibi;
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Arka Kamera: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön Kamera: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu
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