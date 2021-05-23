Meltem Demirörs, kripto para piyasasının çöküşe uğramasında Ripple’ı sorumlu tutuyor

Kripto para piyasası 2 haftaya yakın bir süredir değer kayıpları ile boğuşuyor. Piyasadaki tüm grafikler destek çizgilerini bir bir kırarak değer kaybetmeye devam ediyor. Coinshares Baş Strateji Sorumlusu Meltem Demirörs, yaşanan bu durumun Ripple tarafından kurgulandığını düşünüyor.

Coinshares Baş Strateji Sorumlusu Meltem Demirörs, kripto para piyasasında yaşanan düşüşün sorumlusunun Ripple olduğunu düşünüyor. Demirörs bu durumun, ayı piyasası başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun enerji tüketmeyen kripto para birimlerine onay vereceği söylentilerini çıkaran Ripple’ın bir kurgusu olduğunu belirtiyor. Amaç ise Bitcoin’i yok etmek.

starts with rip ends with ple 🤦🏾‍♀️ they also spent the most on lobbying the last 3 years… 🥴 https://t.co/ZBkeo9xoHr — Meltem Demir◎rs (@Melt_Dem) May 22, 2021

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Ripple, uzun zamandır Bitcoin aleyhine olacak şekilde açıklamalar yapıyor. Pek çok sefer Bitcoin’in enerji tüketimine atıf yapan Ripple yöneticileri, Çin’in Bitcoin üzerindeki hakimiyetinin de altını çiziyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse bir röportajında Bitcoin’in tek bir işleminin 75 galon benzin ile eş değer enerji tükettiğini öne sürmüştü.

Ripple ile SEC arasında devam etmekte olan dava sürecinin etkileri kripto para piyasasına da doğrudan etki ediyor. Ripple’ın davayı kazanması halinde kripto para birimleri adına çok önemli bir adım atılmış olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda, dava sürecinde Ripple, Bitcoin ve Ethereum başta olarak bazı blockchain projelerine suçlayıcı ifadeler de kullanıyor. Son duruşmada Ripple sözcüleri BTC karbon ayak izi hakkında açıklamalarda bulundular.

Bitcoin’in enerji tüketimi konusu yeni değil. Yıllardır konuşulan bir konu fakat Ripple ile SEC arasındaki davanın son duruşmasında yeniden gündeme geldi. Tesla’nın da Bitcoin’in enerji tüketimini öne sürerek BTC ile otomobil satışlarını durdurması da Bitcoin’e olan güveni bir hayli düşürdü. Bazı tahminler, Tesla’nın BTC ile otomobil satışlarını durdurmasının sebebi olarak enerji tüketiminden ziyade SEC’in kararları olduğu yönünde.

Meltem Demirors, Ripple’ın parası olduğunu ve oyunun nasıl oynanacağını bildiğini ifade ediyor. Dev blockchain şirketi, geçen yıl yaptığı lobi çalışmalarına 690.000 dolar harcayarak kripto para birimi alanındaki diğer tüm oyuncuları geride bıraktı.