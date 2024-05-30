Mellstroy adıyla bilinen ve Instagram, TikTok ve X gibi birçok sosyal medya platformunda özellikle shitpost içeriklerde karşımıza çıkan yayıncının kimliği çok merak ediliyor. Hepimiz bu adamı komik tepkileriyle tanısak da, geçmişi o kadar da temiz değil. Peki, Mellstroy (Andrei Burim) kimdir ve neden her yerde karşımıza çıkıyor?

Mellstroy (Andrei Burim) Kimdir? Neden Her Yerde Karşımıza Çıkıyor?

Mellstroy, gerçek adıyla Andrei Burim, 1998 yılında Belarus’ta doğmuş olan ve internet dünyasında büyük bir etki yaratan bir sosyal medya fenomenidir. Özellikle canlı yayın platformlarında yaptığı içeriklerle tanınan Mellstroy, tartışmalı davranışları ve sansasyonel videolarıyla sürekli gündemde kalmayı başarmıştır.

Mellstroy, kariyerine YouTube’da oyun videoları çekerek başladı. 2015 yılında yayınladığı Minecraft ve CS:GO oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak, zamanla içerik tarzını değiştirerek daha tartışmalı ve sansasyonel videolar üretmeye başladı. Bu strateji, onu kısa sürede internette ünlü bir isim haline getirdi.

Mellstroy‘un adını dünya genelinde duyurmasının en büyük nedeni, 2020 yılında canlı yayında model Alena Efremova’yı darp etmesi oldu. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Mellstroy‘un adını herkesin diline düşürdü. Olay sonrası birçok platformdan yasaklanan Andrei Burim, buna rağmen popülaritesini korumayı başardı. Bu tür tartışmalı olaylar, onun sosyal medyada her yerde karşımıza çıkmasına neden oluyor.

Andrei Burim, geniş bir takipçi kitlesine sahip. 2024 itibarıyla Kick platformunda 332.000, Instagram’da 1.6 milyon ve TikTok’ta 657.000 takipçisi bulunuyor. Özellikle TikTok’ta yayınladığı dans videoları ve meydan okuma içerikleriyle büyük ilgi görüyor. Onun bu kadar popüler olmasının bir diğer nedeni de sosyal medyada sürekli viral olan videoları ve içerikleri.

Mellstroy Serveti Ne Kadar?

Yayıncının net serveti, 2024 yılı itibarıyla 7 milyon doları aşmış durumda. Gelirlerinin büyük bir kısmı canlı yayınlar, sponsorluk anlaşmaları ve sosyal medya etkinliklerinden geliyor. Ancak, kazançlarının bir kısmı tartışmalı faaliyetlerden elde edildiği için sıkça eleştiriliyor. Yine de bu, onun internette ünlü olma yolunda ilerlemesini durdurmuyor.

Yayıncı, internet üzerindeki varlığını sürdürebilmek için sürekli yeni yöntemler ve platformlar deniyor. Birçok kez yasal sorunlarla karşılaşmış olmasına rağmen, farklı ülkelerde yaşamayı ve çeşitli yollarla içerik üretmeye devam ediyor. Onun bu yenilikçi ve tartışmalı yaklaşımı, internette her yerde karşımıza çıkmasının ana nedenlerinden biri.

Andrei Burim, dijital dünyada hem yaratıcılığı hem de tartışmalı içerikleriyle tanınan bir isim. Yaptığı olaylı yayınlar ve elde ettiği büyük takipçi kitlesi, onu dijital dünyanın en çok konuşulan figürlerinden biri haline getirdi. Onun bu başarısı, dijital medyanın ve internet şöhretinin ne kadar hızlı değişebileceğinin de bir göstergesi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mellstroy’u daha önce sosyal medya uygulamalarında gördünüz mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!