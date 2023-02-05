Razer’ın oyuncu kontrolcüleri noktasında ilk adımı Marvel severlerin çok iyi bildiği Wolverine adını verdiği kontrolcü ile başlamıştı. Döneminde fazlasıyla seviyen fakat eleştiriler de alan Wolverine, Pro modeli ardından yeni nesile geçiş yapmış durumda. Razer Wolverine V2 ailesinde ise üç model bulunuyor. Razer Wolverine V2, Razer Wolverine V2 Chroma ve Razer Wolverine V2 Pro. Bizim burada bahsedeceğimiz model ise RGB aydınlatma sunan Chroma verisyonu olacak.

XBOX Kontrolcüsü Severlere

Tasarımsal açıdan baktığımızda Razer Wolverine V2 Chroma, 161,5 mm x 105,8 mm x 65 mm boyutlarında geliyor. 270 gram ağırlığındaki kontrolcü, tasarımsal olarak Xbox Series kontrolcülere fazlasıyla benziyor. Özellikle bu kısmı temel alan yapıda zaten PC ve Xbox Series X/S uyumu görmekteyiz.

Analoglar ve D-Pad deiğimiz noktanın kurulumu Xbox tarafı gibi yapılmış ve sağdaki tuşlarda ise yine Xbox kanadında olduğu gibi A, B, X, Y tuşları yer alıyor. Ancak buradaki tuşlar geliştirilmiş ve özelleşmiş durumda. Razer Mecha-Tactile ve Razer Mecha-Tactile D-Pad adlarını alan sistemde artık daha yumuşak basımlı ama bir mekanik klavye hissiyatı veren bir duruma geçilmiş. D-Pad ise tıpkı Xbox kanadında oldupğu gibi yuvarlak bir zemin üzerinde yer alıyor.

Yandaki kıvrımlarda bulunan LED sistem sayesinde RGB aydınlatmaya, yani Chroma efektleri barındıran Razer Wolverine V2 Chroma, RT ve LT kısmında da ayarlanabilir bir seçim vadiyle geliyor. Buradan hem yarım hem daha uzun basım seçerek FPS, yarış vb. oyunlarda ihtiyacınıza göre bir düzen sağlayabiliyorzunuz. Bununla da yetinmeyen Razer kanadı bu tuşların yanına M1 ve M2 ekstra fonksiyon tuşları atamış. Arkada ise M3, M4, M5 ve M6 diye sıralanan dört tuş daha bulunuyor. Böylece 6 programlanabilir fazladan fonksiyon tuşları bulunan bir kontrolcüye sahip oluyorsunuz.

Kullanım Detayları

Ben Razer Wolverine V2 Chroma modelini özellike PC üzerinde F1 22, ETS 2, Ghostwire Tokyo, Control gibi oyunlarda deneyimledim. Değiştirilebilir analog tuşları ile kendime uygun tuşları seçtikten sonra yarış ve simülasyon için ayrı, Ghostwire Tokyo gibi hikaye tabanlı ve kontrolcü kullanımına uygun oyunlarda da farklı tarzlar deneyimlemiş oldum.

Açıkca söylemek gerekirse, PC üzerinde deneyimlediğim en keyifli kontrolcü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önce Xbox Series kumandasını fazlasıyla kullanmış biri olarak basış hissiyatı, fazladan makro tuşlar olması ve mekanik sistem sayesinde gerçekten keyifli bir deneyimi sağlıyor. 3 metre uzunluğunda Tip-C / Tip-A kablosu ile gelen Razer Wolverine V2 Chroma, sadece kablolu bir deneyim sağlıyor. Bu biraz eksi yön gibi çünkü kablosuz olması önemli bir avantaj olabilirdi günümüz piyasasında.

Ancak Razer kanadı hem fazladan tuşlar hem de kablolu yapı ile “e-spor” oyuncularının oyun sırasında parmaklarının yerleri bile değişmesin diye düşünerek milisaniyeleri hesaba katarak böyle bir tercih yaptığını öğrenince hak verdim. Benim için kablolu olması da bir dezavantaj olmadı. Fakat konsol üzerinden oynarken kablosuz olmasını arayacak çok kişi elbette olacaktır.

Bir diğer yandan bu 6 adet makro tuşa PC üzerinden farklı atamalar yaparım diye düşünmüştüm. Fakat bu mümkün değil. Yani bir klavye ataması yapma olanağınız yok. Klasık Xbox kontrolcü üstündeki tuşları bu makro tuşlara atayabiliyorsunuz sadece. Bu da biraz önce dediğim gibi D-Pad’e hiç uzanmadan bu makro tuşlara atama yaparak her parmağın sabit bir fonksiyonda kullanılması sağlanmış gibi.

Sonuç

Genel olarak baktığımızda değiştirilebilir analog tuşları, mesafe ayarlı RT, LT tuşları, mekanik bir buton dizilimi ve makro tuşları ile beraber PC ve Xbox için keyifli, ama kablolu bir deneyim sağlayan gerçekten keyifli bir kontrolcü olmuş. PlayStation 5 kullanıcıları ve “Ya ben kablosuz severim” diyen PC kullanıcıları için Wolverine V2 Pro modelinin de DualSense baz alınan kablosuz versiyonu olduğunu belirtelek yazımızı noktalayalım. Merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.