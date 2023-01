Çinli teknoloji üreticisi Meizu bir zamanlar Çin pazarındaki en alakalı akıllı telefon markalarından biriydi. Birçoğumuz için Xiaomi’nin amiral gemisi ve orta sınıf pazarında bir numaralı rakibiydi. Ancak şirket Çin dışında fazla vızıltı yapmadı ve zayıf satış sonrası servis de dahil olmak üzere birçok sorun yaşadı. Bugün ise yeni bir rapor Meizu’nun kurucusu hisselerini sattıktan sonra yeni bir sahibi olduğunu gösteriyor. Peki, Çinli firma bu satın alma işleminden sonra eski günlerine geri dönebilecek mi?

Meizu daha az alaka düzeyiyle faaliyet göstermesine rağmen, markanın piyasayı asla bırakmadığını belirtelim. LG bile piyasadan çekilmişti. Ancak Meizu, LG‘ye göre daha az telefon üretip tek bir pazara odaklandığı için az zarar etmiş ve telefon işinden çekilmemişti.

Firma zaman zaman yeni cihazlar piyasaya sürüyordu. Ancak firma son zamanlarda amiral gemisi serisine odakladı ve başarısız oldu. Meizu, en popüler Android arayüzlerinden biri olan Flyme’ye de sahipti. Flyme OS son yıllarda gelişmeye çalıştı. Ancak Google’ın işletim sistemi sürümlerine ayak uydurmak söz konusu olduğunda her zaman rakiplerinin gerisinde kaldı.

Meizu artık Geely bünyesinde yer alacak

Bugün gelen rapora göre, Geely‘nin holding şirketi olan Wuhan Xingji Meizu Technology Co., Ltd. markanın tek hissedarı oldu. Şirketin kurucusu Huang Xiuzhang firmadan resmen ayrıldı diyebiliriz. Markanın piyasa varlık türü diğer limited şirketlerden sınırlı sorumluluk şirketlerine değiştirildi. Rapora göre Hubei Xingji Times Tech Co., Ltd., Zhuhai Meizu Tech Co. ile bir sözleşme imzaladı. Bu satın alımdan sonra, şirket Meizu’da toplam yüzde 79,09 kontrol hissesine sahip olmayı başardı.

Huang Xiuzhang bugün büyük hissedar pozisyonuna indirildi. Shen Ziyu şimdi şirketin yeni başkanı olarak duruyor. Bilmeyenleriniz için Geely, Çin otomobil pazarında önemi bir konuma sahip. Çin’de oldukça başarılı işlere imza atan Geely’in Meizu’yu satın aldıktan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor. ya firma bu teknolojileri otonom araçları için kullanacak ya da telefon işine bomba gibi bir dönüş yapacak.