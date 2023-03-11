Son yılların yeni cep telefonu trendi haline gelen katlanabilir akıllı telefon modelleri, her geçen gün sayısını artırıyor. İlk olarak Samsung ile tanıdığımız cihazlar artık birçok marka tarafından geliştiriliyor ve piyasaya sürülüyor. Bu markalara dahil olmak isteyen Meizu ise yeni katlanabilir telefonunu yakında kullanıcılarla buluşturacak.

Geçtiğimiz günlerde Çinli elektronik şirketinden gelen resmi bir açıklama, 2023 yılı sonuna kadar firmanın katlanabilir bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini doğruladı. Yeni telefon furyasına son olarak katılacak markadan gelen müjdeli haberi şirketin Genel Müdür Yardımcısı Huang Zhipan verdi.

İçindekiler Meizu Katlanabilir Telefon Dudak Uçuklatabilir

Meizu Katlanabilir Telefon Dudak Uçuklatabilir

2023 senesinde raflarda yerini alacağı söylenen yeni telefon hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ancak birçok kişi, şirketin yeni cihazının piyasadaki üst segment ürünlerle rekabete gireceğini öne sürüyor. Bu da çoğu kullanıcının aklına yaklaşan telefonun fiyat aralığını getiriyor. İddialar doğruysa yeni Meizu katlanabilir cep telefonu bütçe dostu olmaktan uzak bir satış bedeline sahip olabilir.

Çin merkezli üreticinin son yıllarda cep telefonu pazarı adına oldukça kısırlaştığını söylemek mümkün. Firmanın son büyük akıllı telefon modeli Meizu 18, bundan tam 2 yıl önce, 2021 senesinde piyasaya sürüldü. Şirket bu zaman aralığında oldukça sessiz bir politika izledi. Sevilen marka şimdi ise yeni Meizu 20 telefonu ile beraber tekrardan adını duyurmayı hedefliyor. Aynı zamanda bu sene raflarda olacak yeni katlanabilir cihazdan da şirketin eski ününü geri getirmesi bekleniyor.

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Tüm bu durumlar aslında Çinli üreticinin yeni telefonlarında oldukça yüksek donanımlar kullanmasının ve tasarımlarına özen göstermesinin nedenini açıklıyor. Firmanın yeni ürünler için harcadığı bu maliyetlerin de fiyat etiketine yansıması kadar doğal bir sonuç yok. Yeni ürünlerin bu maliyetler sonucunda bize neler sunacağını ise bekleyip göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.