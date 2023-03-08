Çinli teknoloji şirketi Meizu, uzun bir süredir yaklaşmakta olan yeni Meizu 20 telefonu üzerinde çalışıyor. Yeni cihazın bu ayın sonlarında raflarda olması bekleniyor. Hal böyleyken yeni ürün hakkında oluşan sızıntı ve söylentiler de gittikçe artıyor. Son olarak markada çalışan bir yetkili yeni telefonun bir render görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Meizu 20 Tasarımı

Bugün şirketin yetkili bir yöneticisi , Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da yeni Meizu 20 akıllı telefonun bir çizim görselini paylaştı. Paylaşılan görselde yakında piyasaya sürülecek telefon sarı renk seçeneği ile görülüyor. Marka bu yeni rengi “Yuedong Sarısı” olarak adlandırıyor. Çoğu kişiye göre, cihaz özellikle bu renk varyantında oldukça ferahlatıcı ve çekici görünüyor. Şirket çalışanının yaydığı görsel telefonun kamera ve çerçeve tasarımı hakkında da birçok fikir veriyor.

Çizim görüntülerine göre yeni telefon üç adet sensör kullanan bir kamera kurulumuna sahip. Söz konusu kamera lenslerinin birbirinden ayrı şekilde monte edilmesi, bu sene piyasaya sürülen Samsung S23 serisini oldukça andırıyor. Bununla beraber arka panele kıyasla çok daha parlak tonlarda olan metal çerçevenin de eski iPhone serilerindeki çerçevelere oldukça benzediği söylemek mümkün. Son olarak arka panelin sol altında şirket adının beyaz bir fontla yerleştirildiğini görüyoruz.

Meizu 20 Özellikleri

Teknik özelliklere de değinecek olursak, ilk olarak telefonun QuadHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Samsung E6 AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Ayrıca mevcut ekranın 1Hz-120Hz otomatik yenileme hızı değiştirme, 1800 nit’e kadar en yüksek parlaklık ve çok daha fazlası gibi birçok özelliği de destekleyeceği söyleniyor. Performans boyutunda cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga seti ve 16GB RAM ile donatılacak.

İlginizi çekebilir: Meizu Tarihin En Büyük Etkinliğini Mercedes-Benz Arena’da Yapacak

Pil dayanıklılığı konusunda yaklaşan akıllı telefon 5000mAh’lik bir bataryadan beslenecek. Ayrıca, söz konusu pil 80W kablolu şarj ve 50W’a kadar hızlı kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek. Son olarak tasarım ayrıntılarında bahsettiğimiz kameralara gelirsek, birincil kameranın 50 megapiksel lense sahip olması bekleniyor. Diğer yardımcı lens ve cihazın teknik özellikleri hakkında ise net bir bilgi henüz mevcut değil.