Meizu, Android 10 güncelleme takvimini açıkladı! 16 serisi listede!

Meizu, bugün itibarıyla Android 10 güncelleme listesini duyurdu. Listede 16 serisinden cihazların bulunması oldukça dikkat çekti. Android 9’un verilmediği cihaz serisi direkt olarak Android 10’a geçiş sağlayacak.

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Meizu bildiğiniz gibi kullanıcılarına FlymeOS adı verilen özel bir arayüz sunuyor. Bu arayüzün içerisinde birçok özelleştirme seçeneği yer alıyor. FlymeOS 7 versiyonuyla kutudan çıkan Meizu 16 serisi arayüz yükseltmelerini sürekli almaya devam etse de bir türlü Android güncellemelerini alamamıştı.

Resmi olmayan yollarla Android 10’a Meizu 16 serisi cihazlarınızda erişim imkanınız mevcut. Bildiğiniz gibi kanalımızda Android 10’un saf arayüzünü nasıl cihazınıza kurabileceğinizle ilgili bir rehber hazırlamıştık. O videoda da resmi güncelleme öncesi erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çin’deki resmi lansmanla duyurulan Flyme 8.1 arayüzü Android 10 tabanlı olarak bizi karşılayacak. Çin’de dağıtımına bu hafta başlanacak yazılım önce beta sürecine girecek. Beta kullanıcılarının erişebileceği yazılım, kararlılığı sağlandıktan sonra son kullanıcının erişimine açılacak.

Henüz Çin için duyurulan Flyme 8.1 arayüzü, dünya çapında ne zaman tanıtılır bilinmiyor. Firma, yakın zamanda global sürümün de sinyallerini vermeye başlayacaktır. Yukarıda gördüğünüz görselden anlaşıldığı üzere sırasıyla; 16T, 16s Pro, 16s, 16th/Plus, Note 9, X8, Note 8 ve 16X modellerine Android 10 tabanlı flyme 8.1 dağıtıma çıkacak.

Umarız ki, firma global süreçte daha hızlı davranabilir. Türkiye’deki kullanıcılara verilen 16th yazılım güncellemeleri maalesef ki yeterli değil. Güvenlik yamaları geçtiğimiz Mayıs ayında kalmış durumda. Güncelleme eksikliğini Flyme 8.1 ile şirket çözebilirse, insanların gözündeki şirket algısı da kırılabilir.