Akıllı telefon endüstrisindeki yolculuğuna devam etmek isteyen Meizu büyük bir heyecanla en son telefonu Meizu 21 Pro modelini tanıttı. Bu tanıtım, Meizu’nun endüstride bırakacağı izleri ve teknolojiye getirdiği yenilikleri bir kez daha vurguluyor.

Meizu 21’e benzeyen düz ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Meizu 21 Pro, üç arka kamera ve RGB LED flaş ile donatılmış durumda. Dayanıklılığı artırmak için Meizu Titan Glass 2.0 ile kaplanmış olan telefon, ayrıca IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı da koruma sağlıyor.

6,79 inçlik devasa 2K+ BOE LTPO 120Hz ekranıyla, Meizu 21 Pro tek elle rahat kullanımı mümkün kılıyor. 1.250 nit en yüksek parlaklık ve 21:9 oranıyla, kullanıcılar mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. Ekran ayrıca 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve SGS Düşük Mavi Işık Göz Koruma sertifikasıyla göz sağlığını da ön planda tutuyor. Aynı zamanda ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve kalp atış hızı tespiti gibi ileri teknolojilere de ev sahipliği yapıyor.

Kamera özelliklerinde de iddialı olan Meizu 21 Pro, OIS+EIS özellikli 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve OIS, EIS ile desteklenen 8K video kayıt desteğine sahip 10 MP optik telefoto lensle geliyor. Selfie severler için ise 32MP’lik bir ön kamera sunuluyor.

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Snapdragon 8 Gen3 işlemciyle güçlendirilmiş olan Meizu 21 Pro, LPDDR5X + UFS 4.0 birleşimiyle 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunuyor. Bluetooth 5.4, WiFi, NFC, çift hoparlör, mEngine Ultra yanal doğrusal motorlar ve VC sıvı soğutma gibi özelliklerle oyun deneyimini zirveye taşıyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği sunan 5050mAh’lik bir bataryaya sahip olması. Flyme OS üzerinde çalışan telefon, yapay zeka entegrasyonu için geliştiricilere açık bir platform sunarak, yapay zeka destekli giriş, yapay zeka galerisi, Aicy ses ve çok daha fazlasını kullanıcılarına sunuyor.

Meizu 21 Pro, Meizu’nun son girişimi olarak teknoloji severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu güçlü donanım ve zengin özelliklerle donatılmış cihaz, Meizu’nun akıllı telefon endüstrisindeki mirasını bir kez daha taçlandırıyor.

İçindekiler Meizu 21 Pro özellikleri

Meizu 21 Pro özellikleri