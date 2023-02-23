Çinli üretici Meizu uzun zamandır telefon sektöründe başarılı olamıyordu. Geçtiğimiz aylarda satılan firma telefon sektörüne bomba gibi bir geri dönüş yapmayı planlıyor. Çinli üretici, Meizu 20 hattının en son amiral gemilerine büyük ilgi duyduğunu açıkladı: 55 saat içinde çeşitli çevrimiçi platformlarda toplamda 200 binden fazla telefon satın alma başvurusu toplandı.

Bu rakam oldukça şaşırtıcı diyebiliriz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Meizu 20 ve Meizu 20 Pro’nun kesin özelliklerinin henüz açıklanmamış olmasıdır. İkincisi bu telefonlar daha tanıtılmadı 14 Mart‘ta bizlerle birlikte olacak.

Perakende satışlar başladığında, çok daha fazla satın alma siparişi toplanacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, bunlar tam teşekküllü ön siparişler olmadığından, tüm uygulamalar gerçek satışlara dönüştürülmeyebilir. Ancak yine de cihazlar kullanıcılar için açıkça ilginç. Ancak yine de Snapdragon 8 Gen 2 ile beslenen diğer amiral gemilerinden daha popüler olabilir.

Weibo’da Digital Chat Station takma adı altında bilinen muhbir bugün Meizu 20 Pro’nun üç adet 50 Megapiksel sensöre ve 2K çözünürlüğe sahip en yeni nesil Samsung E6 AMOLED ekrana sahip olacağını belirtiyor. Fiyat tarafında ise Meizu’nun henüz nasıl bir fiyat skalası izleyeceği bilinmiyor.

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Türkiye pazarını pas geçecek olan bu seri muhtemelen uzun bir süre Çin pazarına özel olacak. Hatta sadece Çin’de bile satılabilir. Meizu’nun yeni sahibi bakalım politika değişikliği yapıp global pazara açılmak için bir girişimde bulunacak mı?