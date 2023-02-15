Telefon dünyasında bir dönem fırtınalar estiren Meizu, son yıllarda rakipleri karşısında pek bir başarı elde edememişti. Telefon pazarından çekilir denilen Meizu, Geely tarafından satın alındıktan sonra yenilenmiş bir ruh haline geri döndü. Firma, yaklaşmakta olan Meizu 20 serisiyle amiral gemisi bölgesindeki büyükler arasında savaşmaya hazırlanıyor.

Bugün Çinli dev, yaklaşmakta olan amiral gemisinin amiral gemisi telefonları için en son Qualcomm Snapdragon yonga setini kullanacağını doğruladı. Bu yüzden yeni canavarda Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. Ayrıca firma rakiplerine karşı rekabetçi hale getirmek için telefonda LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama kullanacak.

Sızıntılara göre, marka Meizu 20 ve 20 Pro modellerini tanıtacak. Bildiğiniz gibi Meizu, benzersiz tasarımlara sahip telefonları piyasaya sürme konusunda çok başarılıydı. Son zamanların en sıcak markası olmayabilir, ancak şimdiye kadar telefon tasarımları iyiydi. Sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, Meizu 20 Pro’nun son tasarımıyla yeni bir render yayınladı.

Sızdırılan görsele göre Meizu 20’nin sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alıyor. Sızıntı, LED flaşlı üçlü kamera dizisini gösteriyor. Üç kamera ve bir LED flaş ile yatay hizalanmış bir kamera kurulumu bizi karşılayacak. Selfie kamerası için ortalanmış bir delik şeklinde çentik de yer alıyor. Telefonun ekran altı parmak izi tarayıcısı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden panel OLED olacak. Muhtemelen 120Hz’lik yüksek yenileme hızını da destekleyecek.

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Hala bir onay beklememiz gerekiyor, ancak şimdiye kadarki sızıntılar Mart ayında bir lansmana işaret ediyor. Bakalım yeni model; Xiaomi, Vivo, Honor ve OPPO gibi rakipleri ile mücadele edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.