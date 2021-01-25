Akıllı Telefonlar
Meizu 18, popüler bir e-ticaret sitesinde listelendi!
Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 serisi ve iQOO 7 gibi Snapdragon 888 kullanan yeni amiral gemileri geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Şimdi ise Meizu‘nun Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan Meizu 18 serisini yakında tanıtacağı ortaya çıktı. Meizu 18‘in Çinli perakende sitesi Pinduoduo‘da listelenmesi, cihazın tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Şimdilik seri ile ilgili resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Pinduoduo‘da yayınlanan listede telefonun 9.999 Yuan(1544$) ile fiyatlandırılacağı görüntülendi.
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Meizu 18 serisinin beklenen teknik özellikleri neler?
Meizu 18 serisi, taban ve pro model olmak üzere iki akıllı telefondan oluşacak. Pro model ile ilgili söylentiler, 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan Samsung E4 AMOLED panel kullanılacağı yönünde. Bununla birlikte ekranda nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın, 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen periskop telefoto kamerası bulunan dörtlü kamera dizilimi ile gelmesi bekleniyor. Bunun haricinde Meizu‘nun şarj hızı tarafında da atılım yapması muhtemel görünüyor. Tahminlere göre 100W kablolu, 40/55W kablosuz hızlı şarj cihazlarda mevcut olacak. Meizu 18‘in pro modelinin Çin‘de 4.699 Yuan(726$) fiyat etiketiyle çıkış yapması bekleniyor.
Meizu 17 serisinde bulunan özelliklerin Meizu 18’de belli alanlarda önemli gelişmeler ile gelmesi kullanıcılar açısından önemli olacak. Popüler bir e-ticaret sitesinde görüntülenen Meizu 18‘in yakın zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Dimensity 700 ve 800 yeni orta seviye çipleri yolda
MediaTek ilk 6nm işlem sürecine sahip Dimensity 1000 ve 1200 üst seviye çipleri yakın zamanda tanıtmışken; DigiTimes tarafından gelen bilgilere göre orta seviyeye hitap edecek yeni nesil Dimensity 700 ve 800 çipleri de yolda.
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Bu işlemciler TSMC firmasının geçmişte gördüğümüz 10nm ve 12nm mimarilerini kullanacaklar. Çiplerle hedeflenen şeyler ise güç verimliliğinin sağlanmasının yanında 6G öncesi 5G bağlantısı, medya ve oyun performansı olarak karşımıza çıkıyor.
MediaTek, TSMC’nin 12nm’lik işlem sürecini Helio G35 ve G25 gibi çipleri içeren Helio-G gibi serilerde daha önce de kullandı. Ancak ana Dimensity 700 çiplerinin bile şu anda daha gelişmiş 7nm’lik mimari kullandığını düşünecek olursak olayların nasıl gelişeceğini izleyip görmek gerekecek.
Tanıtım tarihi açısından ise MediaTek firması yeni Dimensity 700 çiplerini Nisan-Haziran çeyreği içerisinde bir yerde tanıtmayı planlıyor. Firmanın diğer yeni işlemcisi olacak olan Dimensity 800 ise MWC 2021 platformunda kullanıcıya sunulacak. Bu platformun şu anda planlandığı tarih ise 28 Haziran ile 1 Temmuz arası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki Avrupa’daki durumun gidişatına göre bu tarihlerde değişiklikler gözlemlenebileceğini de hatırlatmakta fayda var.
Ayrıca geçen seneden beri Dimensity 600 işlemcisinin de üçüncü çeyrekte geleceği konuşuluyordu. Ancak o zamandan beri 600 serisi işlemcileriyle alakalı gelen bir bilgi olmadığını da buraya not olarak düşelim.
Akıllı Telefonlar
Vodafone Pay altyapısında Tmob imzası
Mobil ödeme uygulaması Vodafone Pay kullanıma sunuldu; Vodafone Pay’in uygulama ve altyapısı, yerli teknoloji şirketi Tmob tarafından hazırlandı.
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Pay, uluslararası pazarlara hizmet sunan yerli teknoloji şirketi Tmob’un geliştirdiği MFS Platformu’nun ileri teknoloji altyapısı üzerinde hazırlandı. Sadece 6 ay gibi iddialı bir sürede hazırlanan yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ile ön ödemeli alışveriş kartı Pay Kart ürün ailesi birleştirildi.
Tmob’un geliştirdiği uygulama ile kullanıcılar; sanal ve fiziksel Pay Kart’lara Vodafone Pay uygulaması ile banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor. Kullanıcılar, banka kartlarını uygulamasına tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Pay Kart’larını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor.
Vodafone Pay sayesinde; online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor. Ayrıca 12 yaş üstü herkes, kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak uygulamayı kullanabiliyor ve fiziksel Pay Kart sahibi olabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei açıklama yaptı satış söz konusu değil
Reuters tarafından ortaya atılan bir iddiada, Huawei’in P ve Mate serisini satacağı söylenmişti. Konuyla ilgili Huawei açıklama yaptı, satış söz konusu değil.
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Çinli telekomünikasyon devi Huawei, son zamanlarda zor günler yaşıyor. Ambargo sebebiyle Çin dışında varlığı gittikçe azalan şirket, alt markasını satmak durumunda kalmıştı. Kimsenin beklemediği bu satışın ardından Reuters tarafından ortaya atılan iddia, sektörde adeta bomba etkisi yarattı. Habere göre Huawei, popüler akıllı telefonları P ve Mate markalarını satmaya hazırlanıyordu. Söz konusu satış Çin hükümeti tarafından desteklenen, Şanghay merkezli bir konsorsiyuma yapılacaktı. Ancak konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hisseden Çinli üretici, iddiaları yalanladı. Huawei, açıklama yaparak söz konusu markaların satışının söz konusu olmadığını belirtti. Milyonlar satan P ve Mate serisinin geleceği, Huawei ellerinde olacak.
Huawei açıklama yaptı
Şirket tarafından dedikoduların önüne geçmek için yapılan resmî açıklamada, P ve Mate satışlarının söz konusu olmadığı ve Reuters haberinin asılsız olduğu duyuruldu. Yapılan açıklama ise şöyle; “HUAWEI, P ve MATE serisi akıllı telefon markalarının satışı söz konusu değildir. 25 Ocak’ta Reuters tarafından yayınlanan haberde Huawei şirketinin P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışı için Çin hükümeti destekli yatırım fonlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir. Huawei şirketine ait, amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefon markalarının MUHTEMEL SATIŞI ile ilgili söz konusu haberler asılsızdır. Şirketin bu yönde bir planı bulunmamaktadır. Huawei akıllı telefon kategorisindeki üretim ve satışına aynı şekilde devam edecek, tüm dünyadaki tüketicilerine üst düzey ürünler sunmaya devam edecektir.” Huawei açıklama yaparak çok net belirttiği üzere, amiral gemisi akıllı telefon pazarından yakın bir zaman içinde çekilmeyi düşünmüyor. Bu markanın özellikle HarmonyOS ile büyük şeyler bekleyen takipçilerini sevindirecek cinsten bir haber. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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