Güncelleme
Genshin Impact 1.3 güncellemesi, Şubat ayında geliyor!
Genshin Impact, Şubat ayında Liyue‘ye gelecek olan fener festivaliyle birlikte Ay Yeni Yılı etkinliklerini başlatmaya hazırlanıyor. Oyunun yeni güncellemesi olan 1.3 yaması 3 Şubat tarihinde yayınlanacak. Bu güncelleme ile birlikte oyuna dört yeni etkinlik eklenecek. Bu etkinlikler, All That Glitters, Lantern Rite Tales, Theater Mechanicus ve Xiao Market olarak sıralanıyor. Theater Mechanicus, klasik bir kule savunma mini oyunu olacak. Bu etkinlikte dalgalar halinde gelen düşmanları kurduğumuz kuleler ile engellemeye çalışacağız.
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Genshin Impact, yeni güncelleme ile başka neler sunuyor?
Yeni güncelleme ile gelecek olan beş yıldızlı karakter Xiao, güncelleme için yayınlanan fragmanın merkezinde yer alıyor. Yeni karakter ile birlikte bir dizi yeni hikaye görevi de oyuna eklenecek. Oyuncular bu güncellemede Liyue ekibinden Xiangling, Xinyan, Beidou, Ningguang, Xingqu ve Chongyun‘dan birini mini etkinliklerde ücretsiz olarak elde edebilecek. Ayrıca pek çok oyun içi ücretsiz malzeme de çeşitli etkinliklerde ödül olarak verilecek.
Oyun içi fotoğraf çekim modunda gerçekleşecek etkinlikte seçilen en iyi fotoğraflara çeşitli ödüller dağıtılacak. Kısaca özetlemek gerekirse etkinliğin ve ödülün bol olduğu bir Şubat ayı oyuncuları bekliyor olacak.
Şubat ayında gerçekleşecek etkinliklere ek olarak Ocak ayının sonuna kadar sürecek olan Slime Paradise etkinliğini de hatırlatmakta fayda var. Bu etkinlikte Genshin Impact‘e yeni başlamış oyuncular için çeşitli ödüller dağıtılıyor. Şirketin eski ve yeni oyuncuları birlikte desteklemesi, oyuncu kitlesi tarafında oldukça olumlu geri dönüşler sağlıyor.
Güncelleme
AMD, Ryzen 5000 sorunları için BIOS güncellemesi yayınlayacak
AMD, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Şubat ayında yeni AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme aynı zamanda genel RAID sürücüsü iyileştirmeleri ve stabilite düzenlemeleri yanında Ryzen 5000 serisi işlemciler için önemli düzeltmeler içeriyor.
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MSI firmasının 15 Ocak tarihinde açıkladığına göre PCIe Ayarlanabilir Bar desteği en son model ana kartlara gelecek ve yeni AMD AGESA BIOS versiyonu bu özelliği desteklenen işlemcilerde çalıştıracak. Ayarlanabilir Bar ise GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarında görülen ve veri akışının daha hızlı olmasına imkan vererek performans artışı sağlayan bir arayüz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.
AMD Ryzen 5000 sorunları daha çok Ryzen Master üzerinde
Yeni gelecek güncellemeyle birlikte bazı Reddit kullanıcıları tarafından Ryzen 5000 işlemcileriyle alakalı iletilen sorunların da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu problemler ise özellikle kullanıcıların hız aşırtma (overclock), hafıza voltajı ayarlama gibi düzenlemeler yapmasına izin veren Ryzen Master yazılımında görülebiliyorlar.
Bildirilen sorunlar arasında Ryzen Master programının saat hızlarını göstermemesi ve NZXT sıcaklık ölçüm programıyla olan uyumsuzluğu yer alıyor. Bunun dışında ise yazılımın bazı bölümlerine ulaşılamaması ve gri gözükmesi gibi şikayetler de söz konusu.
Gelecek ay çıkacak olan AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin ise bu tip sorunlara çözüm bulması bekleniyor. Güncellemenin tam çıkışı için ise şu anlık net bir tarih mevcut değil.
Akıllı Telefonlar
Android 12 nihayet arkaya çift dokunma özelliğini getirebilir!
Daha önce Android 11 ile tanıtılması beklenen ve kod adı Columbus olan arkaya çift dokunma özelliğinin şimdi Android 12 ile tanıtılabileceği konuşuluyor.
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Android 12 sorunları çözmüş görünüyor
Android 11’in kararlı sürümü resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, geliştirici önizlemesinde telefonun arkasına yapılan düzgün bir çift dokunuş özelliği tanıtılmıştı. Ne yazık ki, bu özellik kesintiye uğradı. Bu nedenle, Google Pixel’in en son telefonlarında yer verilmediği kenar sıkıştırma hareketinin yerini alacak bir şey yoktu.
Ancak, Android 12 ile bu işlevsellik için hala bir şans var. 9to5Google, kod adı “Columbus” olan özelliğin Android 12 ile yeniden tanıtılacağını tespit etti. Rapora göre, Android 11’deki sistem yanlışlıkla gerçekleşen dokunmaları da dikkate aldığı için özellik askıya alınmıştı. Ancak Columbus’un yeni ve daha rafine versiyonu, arkaya sıkı bir dokunuş gerektirecek ve bu sayede daha kararlı çalışabilecek.
Özelliğe göre, arka tarafa iki kez dokunmak bir ekran görüntüsü almanızı sağlayabilir, Google Asistan’ı aktif edebilir, bildirim gölgesini açabilir, medya oynatmayı kontrol edebilir veya son uygulamalar menüsüne dönmenizi sağlayabilir.
İşlevselliğin Anroid 12 ile tanıtılacağına bu sefer kesin gözüyle bakılıyor. Fakat özelliğin sadece Pixel’e mi özel olacağı yoksa Android 12 çalıştıran tüm telefonlar için de kullanılabilir olup olamayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.
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Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
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