Genshin Impact 1.3 güncellemesi, Şubat ayında geliyor!

Genshin Impact, Şubat ayında Liyue‘ye gelecek olan fener festivaliyle birlikte Ay Yeni Yılı etkinliklerini başlatmaya hazırlanıyor. Oyunun yeni güncellemesi olan 1.3 yaması 3 Şubat tarihinde yayınlanacak. Bu güncelleme ile birlikte oyuna dört yeni etkinlik eklenecek. Bu etkinlikler, All That Glitters, Lantern Rite Tales, Theater Mechanicus ve Xiao Market olarak sıralanıyor. Theater Mechanicus, klasik bir kule savunma mini oyunu olacak. Bu etkinlikte dalgalar halinde gelen düşmanları kurduğumuz kuleler ile engellemeye çalışacağız.

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Genshin Impact, yeni güncelleme ile başka neler sunuyor?

Yeni güncelleme ile gelecek olan beş yıldızlı karakter Xiao, güncelleme için yayınlanan fragmanın merkezinde yer alıyor. Yeni karakter ile birlikte bir dizi yeni hikaye görevi de oyuna eklenecek. Oyuncular bu güncellemede Liyue ekibinden Xiangling, Xinyan, Beidou, Ningguang, Xingqu ve Chongyun‘dan birini mini etkinliklerde ücretsiz olarak elde edebilecek. Ayrıca pek çok oyun içi ücretsiz malzeme de çeşitli etkinliklerde ödül olarak verilecek.

Oyun içi fotoğraf çekim modunda gerçekleşecek etkinlikte seçilen en iyi fotoğraflara çeşitli ödüller dağıtılacak. Kısaca özetlemek gerekirse etkinliğin ve ödülün bol olduğu bir Şubat ayı oyuncuları bekliyor olacak.

Şubat ayında gerçekleşecek etkinliklere ek olarak Ocak ayının sonuna kadar sürecek olan Slime Paradise etkinliğini de hatırlatmakta fayda var. Bu etkinlikte Genshin Impact‘e yeni başlamış oyuncular için çeşitli ödüller dağıtılıyor. Şirketin eski ve yeni oyuncuları birlikte desteklemesi, oyuncu kitlesi tarafında oldukça olumlu geri dönüşler sağlıyor.