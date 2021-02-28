iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini’nin düşük satışlarına rağmen çıkacak!

Apple, 2020 senesinde iPhone ailesine yeni bir telefon kattı. Bu telefon, kompakt bir tasarımla iPhone 12 Mini olarak karşımıza çıktı. Cihazın teknik özellikleri amiral gemisi düzeyinde olmasına rağmen boyut olarak küçük bir telefon. Bununla birlikte geçtiğimiz sene Apple, iPhone SE serisini de yeniden canlandırdı. Yaz aylarında tanıtılan iPhone SE 2020, tıpkı iPhone 12 Mini gibi kompakt bir tasarıma sahip. Ortaya çıkan son raporlar, iPhone 12 Mini‘nin satışlarının iyi gitmediğini gösteriyor. Ancak bazı sızıntılara göre düşük satışlara rağmen iPhone 13 Mini piyasaya çıkacak.

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Apple, iPhone 12 Mini’nin üretimini neden durduracak?

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 12 Mini‘nin satışları beklendiği kadar iyi olmadı. Bununla birlikte, Apple‘ın artık kompakt cihazlar üretmeyeceği söylentileri yayılmaya başladı. Jon Prosser ise ikinci çeyrekte iPhone 12 Mini‘nin üretilmeyeceğini söyledi. Ancak Prosser, satışların değil sadece üretimin duracağını da belirtti. Kaynağa göre iPhone 12 Mini üretiminin durması, mevcut talebi çoktan karşılamış olmasıyla alakalı. Cihazın küçük bir kesime hitap etmesi, satışların duraksamasında etkili oldu.

Günümüzde insanların yoğun medya kullanımı ve içerik tüketimi sebebiyle ufak boyuttaki telefonlar ilgi görmemeye başladı. Ancak hala küçük bir kesim bu tarz kompakt cihazlara rağbet gösteriyor. Apple‘ın Mini serisi ile temel hedefi, bu kitleyi elinde tutmaya çalışmak. Bu nedenle, gelecek sene iPhone 13 Mini yüksek ihtimalle raflarda yerini alacak.