Meizu 18, 30 dakikada %80 şarja ulaşacak!

Meizu, 3 Mart’ta Meizu 18 serisini piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın ekran özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise ortaya çıkan resmi açıklamaya göre cihazın kutusundan şarj cihazı çıkmayacak. Bu açıklamanın ardından şirket, cihazın şarj özellikleriyle ilgili bir teaser yayınladı. Şirkete göre Meizu 18, 30 dakika içerisinde %80 şarja ulaşacak. Bu, Android telefonlar arasında çok iyi bir değer değil fakat yine de cihazın ortalama bir şarj hızı olduğunu söyleyebiliriz.

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Meizu 18 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Bugün ortaya çıkan paylaşım, Meizu 18’in 30 dakikada %80 şarja ulaştığını gösterdi. Bununla birlikte aynı teaserda Pro modelin kablosuz hızlı şarjı destekleyeceği de kesinleşti. Ancak henüz kaç W kablosuz hızlı şarj ile geleceği bilinmiyor. Serinin taban modeli, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryası mevcut. Pro model ise Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Serinin üst modelinde 40W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya bulunacağı önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı.

Weibo üzerinden yapılan paylaşımlara göre Meizu‘nun yeni amiral gemisi serisi, 6.2 inçlik ekran ile gelecek. Pro modelde 2K çözünürlüklü bir ekran mevcut. Ayrıca her iki cihazın da kavisli ekran ile gelmesi muhtemel. Meizu 18 serisi, gelecek hafta resmi olarak kullanıcılarla buluşacak. Serinin tanıtılması sırasında gerçekleşecek olan lansmanda Flyme 9 arayüzü ve Meizu Watch da tanıtılacak.