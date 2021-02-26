Nubia Red Magic 6, arka kapak tasarımıyla ortaya çıktı!

Nubia, 4 Mart’ta Red Magic 6‘yı piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, telefonun arka kapak tasarımını resmi olarak paylaştı. Nubia Technologies Başkanı Ni Fei, Nubia Red Magic 6’nın arka kapak tasarımını Tencent‘i etiketleyerek yayınladı. Bu paylaşım, iki Nubia modelinin TENAA üzerinde görüntülenmesinden yaklaşık birkaç saat sonra gerçekleşti.

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Nubia Red Magic 6, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Ni Fei tarafından paylaşılan görsellerde, cihazın üçlü kamera sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ayrıca telefonun arka tarafında bulunan “Tencent Games” yazısı da Nubia ve Tencent Games iş birliğini bizlere gösteriyor. Nubia, kısa zaman önce oyun akıllı telefonlarındaki deneyimi iyileştirmek için Tencent’le ortaklık kurmuştu. Red Magic 6’nın, Tencent Games modeli ve standart model olarak iki varyasyonda çıkması muhtemel gözüküyor. Cihaz, renkli ve oyunculara hitap eden bir tasarım ile gelecek.

Nubia Red Magic 6, TENAA listesine göre iki farklı model ile gelecek. Bunun, Tencent Games modeli mi yoksa farklı bir Pro model mi olacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazların 165 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir paneli mevcut. Ayrıca 480 Hz’e kadar dokunmatik hassasiyeti de telefonlarda bulunmakta. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan sızıntılara göre Nubia Red Magic 6, 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek. Cihazın lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.