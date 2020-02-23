Meizu 17, nisan ayında 90 Hz ekranla geliyor!

Meizu telefonları yeterince bilinmeyen telefonlar olarak piyasada görünseler de aslında oldukça fazla sayıda hayran kitlesine sahipler. Bu yüzden Meizu severler sabırla Meizu‘nun bir sonraki amiral gemisini bekliyorlar. Bu konuda onlara hem iyi hem de kötü haberlerimiz var.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması

reklam

Meizu 17 ile ilgili iyi ve kötü haberler neler?

Kötü haber, telefonun nisan ayında bir zamanda (beklenenden daha geç) gelecek olması. İyi haber ise, Meizu 17 olarak çıkacak olan amiral gemisi sınıfı telefonun 90 Hz OLED ekran sunması. Bu sızıntının kaynağı ise Weibo‘da oldukça bilinen bi kaynağın haberinden geliyor.

Weibo‘daki bahsi geçen kaynak, Meizu 17 ile ilgili UI görüntülerini paylaştı ve yeni Flyme UI‘ın 90 Hz‘de MIUI kadar pürüssüz olacağını ima etti. Paylaşılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, telefonun 1080 x 2206 piksel çözünürlüğe sahip bir FHD+ ekranı bulunuyor. Ve önceki söylentilere göre, Meizu 17‘nin Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca telefonla ilgili diğer tahminler ise ön kamerasının 20 MP değerinde olacağı yönünde. Arka kameralarda ise üçlü bir kamera düzeni bekleniyor. Kamera tarafında 64 MP veya 48 MP ana kamera olacağı düşünülüyor. Telefonun 5G uyumlu olacağı biliniyor fakat 5G olmayan versiyonunun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. En yakın zamanda Meizu 17‘nin tanıtılması ve özelliklerinin duyurulmasını umuyoruz.