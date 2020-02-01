Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması

Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.

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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.

Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.

Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.

İyi seyirler…