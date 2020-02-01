Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun video ile fotoğraf çekim örneklerini kıyasladık. Bakalım Huawei P30 Pro mu, yoksa Xiaomi Mi Note 10 mu kamera performansında daha iyi?
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10, iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Xiaomi Mi Note 10, iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10+ modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?