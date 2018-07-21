Meizu 16 ve 16 Plus tanıtım tarihi ve özellikleri sızdırıldı

Meizu‘nun tanıtımı yaklaşan amiral gemileri Meizu 16 ve 16 Plus‘ın tanıtım tarihleri, şirketin CEO‘su sayesinde gün yüzüne çıktı.

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Meizu 16 ve 16 Plus ne zaman tanıtılacak

Cihazlar Galaxy Note 9‘un tanıtım tarihinden sadece bir gün önce, 8 Ağustos’ta (M882Q ve M892Q model numaraları ile) tanıtılacaklar. Cihazlar C3 sertifikasyon sürecini geçmiş bulunmakta.

Cihazların özellikleri ve tasarımı

Cihazlarda işlemci olarak Snapdragon 845 kullanılacak ve her ikisinde de 6 GB RAM olacak. Kameralarında ise 1.55 mikron pixel boyutunda Sony IMX380 sensörü, 4 eksenli optik imaj sabitleyici, lazer otomatik odaklama, faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ve 3X kayıpsız zoom destekleri olacak ve yapay zeka destekli kameralara sahip olacak.

Her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacağı söylenebilir. Telefonların ön yüzünde çentiksiz, ince çerçeveli, 18:9 oranında ve %91.18 ekran gövde oranlı bir ekran bulunacağı tahmin edilmekte.

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Arka yüz tasarımı ise Meizu cihazlarda bir ilk olan tamamen cam tasarımla gelecek, dikey konumlandırılmış çift kameranın hemen altında yuvarlak bir formda etrafı led flaş ortasında ise lazer otomatik odak sensörü yer alacak.