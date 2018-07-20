Huawei çentiği kaldıracak bir çözüm geliştirdi

Huawei, son dönemde birbirinin aynısı olan çentikli ekranları kaldıracak bir çözüm geliştirdi.

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Huawei çentik sorununu nasıl çözecek?



Sızdırılan görsele bakılınca, tasarım yeniliklerini görebiliyoruz. Kamera üst çerçeveden çıkarılıp ekranın altına koyulmuş, sensörler ve hoparlör üst çerçeveye sıkıştırılmış ve ekran gövde oranı büyümüş. Huawei FullView bir ekran bizi bekliyor. Bu tasarım hakkında kafaları karıştıran sorular var. Mesela “Uygulamalar nasıl çalışacak? Ekstra ekran alanı nasıl kullanılacak?” gibi cevaplandırılması gereken konular var.

Huawei‘nin ekran-kasa oranı hakkında övünmek için sadece pazarlama amaçlı bu fikri gerçekleştirebileceği düşünülüyor. Bu haberler 6.39 inç olan bu LCD ekranın yılın son çeyreğinde çıkabileceğini ve Huawei firmasının geçen yıl sızdırılmış yol haritasıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.