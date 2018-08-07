Meizu 16 8GB RAM belleğiyle Geekbench’te göründü

Meizu 16 yarın piyasaya sürülmeden önce, Meizu’nun yeni amiral gemisi Geekbench üzerinde göründü ve birkaç teknik bilgisi de böylece ortaya çıkmış oldu. Meizu 16 ve daha büyük ekranlı Plus versiyonu Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak. Cihazlar 6GB veya 8GB RAM seçenekleriyle gelecekler. Bu RAM miktarı Meizu telefonları arasında bir ilk olacak.

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Meizu 16 Geekbench skorları neler?

Geekbench’te görünen rapor, telefonun adının “Meizu 16” olduğunu gösteriyor. Cihaz Android 8.1 Oreo sürümüyle gelecek. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek testleri için benchmark puanları; tek çekirdek için 2403, çoklu çekirdek için 9047 puan olarak gözüküyor.

Meizu’nun yeni amiral gemisi yarın tanıtılacak ancak iddia edilen bazı teknik detayları şöyle; ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip 6.0 inç AMOLED FHD+ ekran. Arka tarafta ise, klasik halka şeklinde “Meizu flaş” anlayışı ile çift 12MP + 20MP kamera bulunacak. Ayrıca ön tarafta bizleri 20MP değerinde bir kamera karşılıyor.

Meizu 16 ayrıca 2950 mAh bataryasından gücünü alacak. Daha büyük olan kardeşi Plus modeli ise, 3570 mAh bataryaya sahipken diğer tüm özellikleri kardeşi ile aynı olacak. Meizu, yarın iki telefonunun yanı sıra, iki yıldan fazla süredir piyasaya sürdüğü hoparlör serisine yenisini ekleyerek Gravity Speaker‘ı da piyasaya sürecek.