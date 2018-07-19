Meizu M6s inceleme | Exynos işlemcisi ve 1.200 TL fiyatıyla geliyor!

Samsung üretimi Exynos 7872 ile dikkat çeken Meizu M6s, 5.7 inç HD+ ekranında 18:9 oran sunuyor. Sadece 8 mm inceliğinde ve 160 gr ağırlığındaki telefonun incelemesi karşınızda.

Özellikle Sony’den alışık olduğumuz sağ tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusuna sahip olan Meizu M6s, gücünü Samsung Exynos 7872’den ve Mali-G71 MP1’den alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip M6s, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera ile kutudan çıkıyor. 3.000 mAh bataryası ile günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilen telefon, oyun konusunda da tatmin edici performans sağlamayı başarmış.

1.200 TL fiyatıyla ülkemizde bulabileceğiniz telefon, günümüz pahalı telefonlar dünyasında iyi bir yer elde edebilecek gibi görünüyor.

Meizu M6s inceleme