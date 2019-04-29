Meditasyon yapan çakıl taşı 77 dolar fiyatıyla piyasaya sürülecek

Moment Pebble adındaki geliştirilmekte olan çakıl taşı sayesinde, günün stresi ve yorgunluğu atmak kolaylaşacak.

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Çakıl taşı ,asıl adıyla Moment Pebble, gelecekte en çok kullanılan meditasyon araçlarından olacak gibi görünüyor. Avuç içine sığacak büyüklüğe ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan bu taş etkinleştirildiğinde, içerisindeki aydınlatmalar ve meditasyon hakkındaki konuşmalar çalışmaya başlıyor.

Paylaşılan tanıtım videosunda Moment Pebble için “Küçük ve pürüzsüz bu taş, yoğun bir günün ardından en çok ihtiyaç duyulan molaları vermeniz için yumuşak bir hatırlatıcı” deniyor. Bu ilgi çekici cihazın: kaygıyı, stresi, depresyon olasılığını azaltıyor ve düzenli uykuyu, beyin fonksiyonlarını, verimliliği ve yaratıcılığı artırdığı söyleniyor.

Sahte bir taştan bu tip özelliklerin beklenmiyor olması oldukça normal. Ancak yaratıcılar, aklımızın kendi kendini yönetme durumunu sıfırlayarak, stresin ortadan kaldırıldığını söylüyorlar.

Cihazın tanıtım sayfasındaki bağış uygulaması dokuz gün önce açılmış olmasına rağmen, şimdiden 50 bin doları geçmeyi başardı. Ayrıca cihazın piyasaya 77 dolardan başlayan bir fiyatla girmesi bekleniyor.