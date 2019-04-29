Hesap Makinesi uygulamasına karanlık mod özelliği geldi!

Google, karanlık modu uyumlu uygulamalarına Hesap Makinesi ‘ni de ekledi.

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Android Q, karanlık tema gibi pek çok yeni görsel güncelleme sunuyor. Hesap Makinesi uygulamasına da eklenen bu temalara, üst kısmında bulunan “tema seç” butonu sayesinde ulaşmak mümkün.

Uygulamaya eklenen bu yeni temalar: açık, koyu ve pil tasarrufu olarak üçe ayrılıyor. Pil tasarrufu modu ile cihazın ayarları gece modu özelliğine alabilecek. Orijinal temada bulunan beyaz arka plan üzerine siyah yazı, yeni koyu renkli temalarda beyaz ve açık griden oluşuyor.

Hesap Makinesi7.6 versiyonunun başka bir özelliği de geçmişte yapılan hesaplamaların daha kolay görüntülenmesi için konulmuş sekme oldu. Yeni versiyonda kullanılan aşağı doğru kaydırma ile geçmişi görüntüleme özelliğine, önceki versiyonda kullanıcılar geçmişe menüden ulaşabiliyordu. İlerleyen dönemde birçok uygulamanın da Android Q öncesi karanlık mod desteğini aldığını görebiliriz.