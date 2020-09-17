Akıllı Telefonlar
MediaTek işlemcili Huawei Nova 7 SE sızdırıldı
Huawei’nin orta seviyeyi hedefleyen Nova ailesinin üyesi Huawei Nova 7 SE, farklı bir versiyonla karşımıza çıkabilir. TEENA üzerinde görüntülenen yeni versiyonun en dikkat çeken özelliği alışılanın aksine Kirin işlemci kullanılmaması. Bu durum Mate 40 serisinde kullanılacak üst seviye Kirin işlemcilere odaklanan Huawei’nin yeterli orta seviye işlemci tedariğini karşılayamamasından kaynaklanıyor.
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Nova 7 SE Life Kirin işlemci kullanmayacak
Huawei Nova 7 SE hali hazırda Huawei tarafından satışa sunulan bir telefon. Ancak farklı bir işlemciye sahip yeni modeli sızdırıldı. Nova 7 SE Life, Huawei telefonlarda alıştığımız Kirin işlemcilerin yerine MediaTek üretimi bir işlemci kullanacak. Bunun sebebinin yeterli tedariğin karşılanamaması olduğu düşünülüyor. Yakında çıkacak olan Mate serisinin işlemcilerinin üretimine ağırlık veren Huawei, çözümü farlı işlemci kullanmakta bulmuş gibi gözüküyor. Telefon, gücünü Kirin 820 yerine MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alacak. 8 çekirdekli işlemci 2.4 GHz saat hızına sahip. TSMC tarafından 7 nm teknolojisiyle üretilen işlemci, 2 adet Cortex A76 çekirdeğine ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğine sahip. Grafik çözümü olarak ise Mali-G57 MC3 kullanılıyor.
Nova 7 SE Life, 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. Ekran tarafında ise, 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran bulunuyor. 3900 mAh bataryayla birlikte gelen telefon, 40W hızlı şarj destekliyor. Dörtlü kamera dizilimine sahip telefonda 64 Mp ana kamera ve 8 Mp ultra geniş kameraya 2 Mp iki kamera eşlik ediyor. Ön kamerada ise nokta çentik tasarımlı 16 Mp bir kamera tercih edilmiş. Nova 7 SE Life modelinin çıkış tarihi ve fiyatı belli değil. Ancak Kirin işlemcili muadilinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31, OneUI 2.1 güncellemesi alıyor!
Samsung Galaxy M31, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 ve Şubat 2020 güvenlik yaması ile birlikte resmi olarak satışa sunulmuştu. Cihazın kullanıcılara sunulmasından birkaç ay sonra Samsung, Galaxy M31 için Nisan 2020 güvenlik güncellemesini yayınladı. Şimdi ise cihaz OneUI 2.1 güncellemesini alacak.
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Samsung Galaxy M31 yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?
Galaxy M31, M315FXXU2ATI4 yazılım sürümü ile en son Android güvenlik yamasına güncellenecek. Bunun yanı sıra OneUI 2.1 ile birlikte yeni özellikler de cihaza eklenecek. Samsung, bu güncelleme ile cihaza dijital sağlık, cihaz bakımı, dijital sağlıkta ebeveyn kontrolü gibi yeni özellikler ekliyor. Bunun haricinde gezinme hareketlerinde iyileştirmeler, değişen simge ve renkler de cihaza yeni gelen özellikler arasında yer alıyor. Eylül 2020 Android güvenlik yaması ile geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan güvenlik açıkları ortadan kaldırılıyor.
Galaxy M31, bu güncelleme ile gece modunda çeşitli iyileştirmeler alacak. Bazı kullanıcıların gezinme hareketlerinde zorlanması üzerine yeni ve basit hareketler eklenecek. Ayrıca çöp kutusu da yeni güncelleme ile yenilenecek. Son olarak “Tekli Çekim” özelliği kameraya aktarıldı. Galaxy M31, Hindistan‘da yeni OneUI 2.1 güncellemesi ile kullanılabilir durumda. Yakın zaman içerisinde bu güncellemenin diğer ülke ve bölgelere de yayılması bekleniyor. Yeni güncellemenin bir Beta güncellemesi değil kararlı bir sürüm olduğunu da unutmamak gerek.
Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
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A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.
Akıllı Telefonlar
Xperia 5 Mark II resmen tanıtıldı!
Sony, kompakt amiral gemisi Xperia 5 Mark II ‘yi bugün tanıttı. Telefon hakkında bir çok bilgi daha önce sızdırılmış olsa da bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.
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Tasarım
Şirket her ne kadar Xperia 5 Mark II için ”kompakt’‘ kelimesini kullansa da durum tam olarak öyle değil gibi. 163 gram ağırlığa sahip telefonun ekran boyutu ise 6.1 inç. Günümüzdeki akıllı telefonların çoğundan daha küçük gibi gözükse de ”kompakt” kadar küçük gözükmüyor.
120Hz ekran
Oyun deneyimi konusunda iddialı olan Sony, yeni Xperia modelinde 240Hz örnekleme ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.1 inç boyutunda bir ekran kullanıyor. Ayrıca ekran iki farklı moda sahip: Standart mod(Oyun ve medya tüketimi için) ve İçerik oluşturucu mod(Fotoğrafçılık ve video ile ilgilenenler için).Kuşkusuz içerik üreticiler için en önemli şeylerden biri de renk doğruluğu. Sony size bu modda daha doğru renkler sunacağını söylüyor.
Kamera deneyimi
Fotoğraf ve video Sony’nin her zaman iddialı olduğu alanlardan biri. Xperia 5 Mark II modelinde de iddiasını sürdürmekte kararlı gibi. Kamera özelliklerine baktığımızda f/1.7 diyafram değerine sahip, 24 mm odak uzunluğuyla eş değer 12 MP çözünürlükte ana kamera, 124 derece ultra geniş açılı 12 MP’lik kamera ve 3x yakınlaştırma yapabilen 12 MP’lik telefoto bir kamera görülüyor. Video tarafında ise 4K çözünürlükte 120fps videoları rahatça çekebileceksiniz.
Yeni USB internet paylaşımı ile Sony A7S III kamera sahipleri dosyalarını FTP üzerinden yüklemek için USB-C aracılığıyla telefona rahatça gönderebilecekler.
Performans
Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanan Xperia 5 Mark II kullanıcılara üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca telefon, 8 GB RAM ve 128-256 GB’lık depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 4.000mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelde 21W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Telefonun teknik özellikleri
- 6.1 inç FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekran; 21:9 ekran oranı
- 120HZ tazeleme oranı
- Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- 8 GB RAM
- 128 ve 256 GB kapasiteli depolama alanı seçenekleri
- 4.000mAh batarya; 21W hızlı şarj desteği
- 12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera
- 8 MP ön kamera
- 4K 120fps video desteği
- Stereo hoparlör
- 163 gram ağırlık
Xperia 5 Mark II fiyatı
Sony’nin yeni Xperia modeli, 29 Eylül itibarıyla 950 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.Ancak telefonun teslimatlarına 4 Aralık’ta başlanacağını açıklayan Sony, 29 Kasım’a kadar bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alan müşterilere, toplam 400 dolar değerinde hediyeler vereceğini belirtiyor. Bu hediyeler bir oyun kulaklığı, 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank ve Call of Duty: Mobile’da kullanılabilecek 21,600 oyun puanı.