Çip üreticisi SMIC, Huawei’ye ürün satmak için ABD’den izin istedi

Çinli yarı iletken ve yonga üreticisi SMIC, Çinli teknoloji firması Huawei ile iş birliği yapabilmek için ABD’den izin istedi. Peki bu cümledeki ilginç paradoksu fark ettiniz mi? Gelin daha detaylı bilgilerle merakınızı giderelim.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile arasındaki bitmek bilmeyen gerilim gölgesinde Huawei’yi adeta büyük bir koz olarak parmağında döndürdükçe döndürüyor. İlk başta basit bir Google yasağıyla başlayan süreç, sonradan ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle beraber donanım yasağına kadar ilerledi.

Bunun sonucunda ise Huawei, 15 Eylül 2020′den sonra artık kendi işlemcilerini üretemeyeceğini açıkladı ve bu durum gerçekleşti. İşin ilginç tarafı Huawei, yoluna Qualcomm veya MediaTek gibi bir firmayla da devam edemiyor; çünkü ABD, donanım yasağını diğer ülkelere bile sıçrattı.

SMIC, Huawei ile ortaklık yapmak için ABD’den izin istedi

Bununla da bitmedi. Huawei, kendisiyle aynı ana vatanı paylaşan şirketlerle bile iş birliği yapıp onlardan donanım satın alamıyor. İşte onlardan birisi, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) isimli Çin merkezli bir çip üreticisi. ABD Hükümeti’nin izni olmadan Huawei’ye ürün satamayan SMIC, bugünlerde Huawei ile ortaklık yapabilmek için ABD’den izin istediğini duyurdu. Bir Çinli şirketin, diğer Çinli şirketle iş birliği yapabilmek için neden başka bir ülkenin iznine ihtiyaç duyduğunu merak ediyorsanız, kısaca özetleyelim.

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı genelge gereğince donanım üreticisi eğer Amerikan teknolojilerinden faydalanıyorsa, ürettiği donanımları Huawei’ye satmak için ABD Hükümeti’nden izin almak zorunda. SMIC da çip fabrikasında kullandığı bazı ekipmanlar noktasında American Applied Materials ve Lam Research gibi ABD’li şirketlerden yardım alıyor.

İşte SMIC firmasını Huawei ile iş yapmak için ABD’ye muhtaç bırakan detayın arkasında bu sebep yatıyor. Ek olarak SMIC, ilgili ülke ve bölgelerin kanun ve yönetmeliklerine kesinlikle uyacağının da altını çiziyor. Şu ana kadar Qualcomm, MediaTek ve TSMC gibi şirketler de aynı şekilde ABD’ye lisans başvurusu yapmıştı. Ancak ne yazık ki henüz hiçbirisi ABD’den izin alabilmiş değil.