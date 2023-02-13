MediaTek yeni giriş seviyesi oyun telefonlarına güç sağlayacak Helio G serisindeki en son yonga seti olan MediaTek Helio G36 ile karşımıza çıktı. Bu yonga seti 2.2GHz sekiz çekirdekli Arm Cortex-A53 CPU ve IMG PowerVR GE8320 GPU ile geliyor. MediaTek’in yeni yonga seti GPU, CPU ve belleğin dinamik yönetimi ile sürekli performans sağlamak için Resource Management Engine 2.0 gibi MediaTek HyperEngine 2.0 Lite oyun teknolojilerine de sahip.

Yeni yonga seti Networking Engine 2.0 kesintisiz hizmetleri teşvik etmek için daha hızlı yanıt ve daha iyi bağlantı sağlıyor. Ayrıca akıllı bağlantı teknolojileriyle 4G bağlantısına da sahip. Yüksek kaliteli Alan Derinliği (Bokeh) efektleri için bir donanım derinlik motoru tarafından desteklenen çift kamera fotoğrafçılığı ve FHD+ 90Hz ekranlarla 50MP’ye kadar kameraları destekliyor.

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Giriş seviyesi Android telefonlarda kullanılacak olan bu yonga seti sayesinde, giriş seviyesi telefonların sayısı artacak. Performans konusunda çıtayı yükseltecek olan bu yonga setine Qualcomm cephesinden nasıl bir yanıt gelecek merakla bekleniyor.

2023’ün ikinci yarısında tanıtılacak olan giriş seviyesi Android telefonlarda göreceğimiz bu yonga setinin performansını merakla bekliyoruz. Bakalım bu yonga seti giriş seviyesi telefonları orta segmente yaklaştırabilecek mi?

MediaTek Helio G36 Helio G37 Süreç TSMC 12nm İşlemci 8x Cortex-A53 @ 2.2GHz 8x Cortex-A53 @ 2.3GHz Bellek LPDDR4x 1600MHz’e kadar 8 GB’a kadar, eMMC 5.1 Kamera 50MP tek, 13MP + 13MP çift kamera, AI Güzelleştirme, AI Akıllı Fotoğraf Albümü, Tek Kamera/Çift Kameralı Bokeh; Donanım Çözgü Motoru (EIS); Panjur Kompanzasyonu (RSC) motoru; MEMA 3DNR; Çok Çerçeveli Gürültü azaltma Ekran 20:9 90Hz’de 2400 x 1080 (Full HD+) Video Kod Çözme / Video Kodlama 1080P @ 30 fps, H.264, H.265 / HEVC Grafikler IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz Modem Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL,4G Taşıyıcı Toplama (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD, HSPA +, TAS 2.0, HUPE, IMS (VoLTE\ViLTE\WoWi-Fi), eMBMS, Çift 4G VoLTE (DSDS), Bant 71 Bağlantı Entegre Çift Bantlı Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS