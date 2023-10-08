Android dünyasındaki en büyük rekabetlerden birisi ile karşı karşıyayız. MediaTek vs. Snapdragon. Sizleri biraz geriye götürmek isterim. Yıl 2010. Akıllı telefonlar yeni yeni hayatımıza giriyorlar. O yıllarda Snapdragon yonga setli akıllı telefonlar 2 veya 3 yıl güncelleme desteği sunuyordu. MediaTek yonga setli akıllı telefonlar ise 1 veya 2 yıl… Bu durum günümüze kadar geldi. Ancak geldiğimiz noktada Xiaomi 13T Pro’nun piyasaya sürülmesiyle işler tersine döndü.

Xiaomi 13 serisi bu sene çıktı. Xiaomi 13T serisi çıkana kadar Xiaomi’nin 2023 yılı amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 serisiydi. Xiaomi; bu serisine 3 yıl Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi sözü vermişti. Xiaomi 13T serisi tanıtıldıktan sonra ise Xiaomi, bu serisi için 4 Android ve 5 güvenlik güncelleştirmesi sözü verdi.

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Burada dikkat etmemiz gereken şey Xiaomi 13’de Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi 13T’de MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti kullanılması. Yani MediaTek güncelleme desteği konusunda Snapdragon’ı geçiyor gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne göreceğiz.

Xiaomi 13T Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 13T Pro 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 2600 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Xiaomi 13T Pro’nun ekranında AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip. Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefonun tek varyasyonu bulunuyor:

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 33.599 TL

MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 13T Pro, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir Sony IMX707 ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 50 mm büyüklüğünde 7 katmanlı Leica Summicron lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.