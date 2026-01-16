CES fuarında duyurulan AMD’nin yeni mobil işlemci serisi hakkında somut bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin kaynaklı yeni bir perakende listelemesi, merakla beklenen Ryzen AI 400 serisinin çıkış tarihini netleştirdi. Peki, pazarda rekabeti kızıştıracak olan Ryzen AI 400 modelleri ne zaman raflarda olacak?

Asus yanlışlıkla Ryzen AI 400 tarihini açık etti

Çin’in büyük e-ticaret sitelerinden JD.com üzerinde ortaya çıkan bir Asus listelemesi, yeni nesil cihazların 22 Ocak tarihinde satışa sunulacağını işaret ediyor. Bu tarih, Intel’in Panther Lake serisini piyasaya sürmesi beklenen 27 Ocak’tan tam beş gün öncesine denk geliyor. AMD bu hamleyle rakibine karşı erken satış avantajı elde etmeyi planlıyor.

Sızdırılan modelin Asus Lingyao 16 Air olduğu görülüyor. Cihazın teknik özellikleri arasında Ryzen AI 400 ailesine mensup Ryzen AI 7 445 işlemcisi dikkat çekiyor. Bu işlemci, alışılagelmiş 8 çekirdekli Ryzen 7 yapılandırmasının aksine 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile geliyor. Bu durum, serinin mimarisinde ilginç bir değişikliğe gidildiğini gösteriyor.

Listelenen dizüstü bilgisayar, 32 GB bellek ve 1 TB depolama alanına sahip. Ayrıca 1.100 nit parlaklığa ulaşabilen 2.8K çözünürlüğünde OLED bir ekran ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Asus mühendisleri, Air takısına yakışır şekilde cihazı sadece 990 gram ağırlığında tasarlamış görünüyor.

Gorgon Point kod adıyla gelen yenilikler

Teknik tarafta Gorgon Point kod adıyla bilinen bu seri, aslında Strix Point mimarisinin (Ryzen AI 300) güncellenmiş bir versiyonu olarak nitelendiriliyor. Ryzen AI 7 445, 4.6 GHz artırılmış saat hızına ve 14 MB L3 önbelleğe sahip. Ayrıca 4 adet RDNA 3.5 işlem birimi ve 50 TOPS gücünde bir XDNA 2 sinir işlem birimi (NPU) barındırıyor.

Bu sızıntılar, AMD cephesinin masaüstü tarafında da benzer bir isimlendirme stratejisi izleyeceğini kanıtlar nitelikte. Ryzen 9000G serisinin yerini alması beklenen bu yeni APU’lar, masaüstü işlemcilerde ilk kez güçlü bir NPU birimi sunarak yapay zeka odaklı işlemlerde fark yaratmayı hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD’nin erken çıkış hamlesi Intel karşısında bir avantaj sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!