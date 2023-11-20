Vivo, MediaTek’in amiral gemisi çiplerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan bir aktör olarak öne çıkıyor. Daha önce zaten Vivo’nun özellikle yapay zeka alanında Dimensity 9300 ile işbirliği yaptığını biliyorduk, ancak CNMO tarafından hazırlanan son rapora göre, şirket aynı zamanda gelecek MediaTek Dimensity 9400 yonga setinin geliştirilmesinde de etkin bir rol oynamış olabilir. Endüstri liderleri, Vivo’nun MediaTek ile işbirliğinin, en son amiral gemisi çiplerini ürünlerine entegre ederek pazarda öne çıkmasına yardımcı olduğunu belirtti.

İçindekiler Vivo MediaTek Dimensity 9400 için oyun değiştirici olacak

Vivo MediaTek Dimensity 9400 için oyun değiştirici olacak

MediaTek Dimensity 9300, TSMC’nin 22,7 milyar transistörlü 4 nm sürecini kullanarak üretilen bir amiral gemisi 5G AI mobil çipidir. Bu çip, 1B ve 7B yapay zeka dil modellerini ve 1B yapay zeka görüş modelini doğrudan cihazlara entegre ederek veri güvenliğini artırır, gerçek zamanlı performansı iyileştirir ve hassas verileri cihazda tutarak yapay zeka işlevlerini bireysel tercihlere göre özelleştirilmiş kullanıcı deneyimlerine adapte ediyor.

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Vivo ve MediaTek arasındaki işbirliği, MediaTek’in amiral gemisi AI işlemci APU’su ve cihazlardaki AI modellerinin operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırarak güçlü ve verimli AI deneyimleri sunan AI geliştirme platformu NeuroPilot etrafında yoğunlaşıyor. Vivo’nun özellikle Vivo X100 serisi, bu teknolojiyi büyük ölçüde benimseyerek cihaz içi yapay zeka modellerinde lider konumuna geldi.

Vivo’nun X90 serisi, dünya genelinde Dimensity 9200 işlemciyi kullanan ilk seri olması ve büyük ilgi çekmesi, bu işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı olduğunu gösteriyor. Vivo X100 serisi de bu trendi sürdürmekte. Ayrıca, Dimensity 8200 orta sınıf çipi, Vivo’nun iQOO markası aracılığıyla iQOO Neo 7 SE modeliyle dünya çapında piyasaya sürülmüştür. Mediatek ayrıca OPPO’nun çiplerine yapay zeka entegrasyonu üzerinde çalışıyor, bu da sektörün akıllı telefonlarda gelişmiş yapay zeka yeteneklerine odaklandığını gösteriyor. Bakalım MediaTek Dimensity 9400 yonga seti Android tutkunlarına neler sunacak? Bekleyip göreceğiz.