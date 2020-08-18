Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 800U, resmi olarak duyuruldu!
Bu yıl, 5G ve hızlı şarj teknolojisindeki gelişmeler ön plana çıktı. 5G, yılın ilk yarısında amiral gemileri için olmazsa olmaz haline geldi. Şimdi ise bu teknoloji orta sınıf akıllı telefonlar için yaygınlaşacak gibi görünüyor. MediaTek, Dimensity serisinde orta sınıf 5G yonga seti üretimine başladı. Bu yonga seti MediaTek Dimensity 800U olarak adlandırıldı.
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MediaTek Dimensity 800U hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek‘in Dimensity serisi, 5G ağını üst düzey performansla destekleyerek güçlü bir kullanıcı deneyimi elde etmeyi hedefliyor. MediaTek Dimensity 800U, TSMC‘nin 7 nm FinFet‘i ile enerji verimliliği açısından oldukça dengeli bir yonga seti olacak. Bu yonga seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip. 2.4 GHz’e kadar çıkabilen iki adet Cortex-A76 çekirdek ve 2.0 GHz saat hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdek içeriyor. Yonga setinin GPU‘su ise ARM‘ın Mali-G57′si olacak. Dimensity 800U, daha iyi bir AI işleme ve diğer işlemler için APU ile birlikte gelecek.
Dimensity 800U, LPDDR4X RAM kullanımına olanak sağlıyor ve UFS 2.1 depolama birimini kullanabiliyor. Yonga seti, ekran tarafında Full HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Ayrıca HDR10+‘ın yanı sıra MediaTek‘in ek HDR optimizasyonu için geliştirdiği MiraVision motoru mevcut. Kamera olarak ise arka tarafta 64 MP’e kadar dörtlü kamera kurulumu kullanılabiliyor. Bağlantı özellikleri ise Bluetooth 5.1 ve 5G‘yi destekliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2020’nin 3.çeyreğinde Dimensity yonga seti ailesini Çin dışında global pazarlarda göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi lansmanını, 50 milyondan fazla insan canlı olarak izledi
Geçtiğimiz pazar günü Xiaomi, firmanın kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından düzenlenen online bir lansman gerçekleştirdi. Lansman sırasında Lei Jun, Mi 10 Ultra da dahil olmak üzere birçok ürünü tanıttı. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine ve IOT yani nesnelerin internetine odaklanacak.
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Xiaomi, ilerleyen zamanlarda birçok sürpriz ile karşımızda olabilir
Firma kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Douyin üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile 50 milyon izleyiciye ulaşabilmeyi başardı. Ayrıca lansman sırasında Xiaomi’nin, 30 milyon Dolar’lık bir satış gerçekleştirebilmeyi de başardığı duyuruldu. Bu başarı üstüne Lei Jun, Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ulaşılan 2 rakamın da rekor düzeyde bir başarı olduğunu söyledi.
Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Xiaomi ürünlerinin lansmanını yapan Jun, çok beklenen Mi TV LUX Transparent Edition‘ı da tanıttı. Ayrıca, çok beklenen yeni amiral gemisi Mi 10 Ultra modelini de lansmanda görme fırsatı yakaladık. Mi 10 Ultra, 8K video çekim desteğine sahip ve cihazın Çin’deki satış fiyatı da 5,299 Yuan olarak belirlendi.
Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Xiaomi tarafından yayınlanan mektupta ortaya çıkan şirketin gelecek planları da; Xiaomi’nin ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli IOT yani nesnelerin interneti odaklı olacağı yönünde. Hatta Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde bu teknolojilere önümüzdeki 5 yıl için en az 1.5 milyar Dolar’lık yatırım yapacağını da açıklamıştı. Şuanda dünyanın 4. en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Xiaomi, Mart döneminde de beklenenin çok üstünde bir finansal performans göstererek; 30.3 milyar Yuan’lık ciro yakalayabildi. Nesnelerin interneti, ekosistem ürünleri, akıllı TV’ler ve modemlerle beraber Xiaomi bu ürünlerde 13 milyar Yuan’lık ciro elde edebildi. Hatta Canalys tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının 2. çeyreğinde akıllı telefon satışları dünya genelinde %14 düşmüş olsa bile; Xiaomi’nin, satışlarını %10.1 oranında artırmayı başarabildiği ortaya çıktı.
Peki ya siz, Xiaomi’nin yeni ürünleri ve markanın gelecek planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo A53 teknik özellikleri ortaya çıktı!
Oppo A53, yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni giriş seviye cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Oppo A53, Snapdragon 460 SoC ile geliyor!
Oppo akıllı telefon rekabetinde yeni alternatifler getirmeye devam ediyor. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı yeni akıllı telefonu A53, teknik özellikleri ile ortaya çıktı. MySmartPrice isimli internet sitesinde yer alan habere göre cihaz, gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden alacak. Firmanın bu işlemciyi tercih etmesine neden olarak ise, yonga setinin bu sene çıkmış olması ve Wi-Fi 6‘yı desteklemesi gösteriliyor. 4 ve 6 GB RAM kapasitelerine sahip olacak akıllı telefon, 64 ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.
Tasarım detayları kağıt üstünde belli olan Oppo A53, tek ön kameralı delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön kameranın değeri ise 16 MP olarak belirlenmiş. Arka tarafta günümüz orta giriş seviye telefonlarında sıkça gördüğümüz üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 6.5 inç ekran boyutuna sahip olacağı düşünülen akıllı telefon, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusunun da arka tarafa konumlandırılması bekleniyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı düşünülen cihazda 18W değerinde hızlı şarj desteği bulunabilir. Bakalım Oppo yeni cihazı ile birlikte piyasada önemli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!