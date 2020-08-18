MediaTek Dimensity 800U, resmi olarak duyuruldu!

Bu yıl, 5G ve hızlı şarj teknolojisindeki gelişmeler ön plana çıktı. 5G, yılın ilk yarısında amiral gemileri için olmazsa olmaz haline geldi. Şimdi ise bu teknoloji orta sınıf akıllı telefonlar için yaygınlaşacak gibi görünüyor. MediaTek, Dimensity serisinde orta sınıf 5G yonga seti üretimine başladı. Bu yonga seti MediaTek Dimensity 800U olarak adlandırıldı.

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MediaTek Dimensity 800U hangi teknik özelliklere sahip olacak?

MediaTek‘in Dimensity serisi, 5G ağını üst düzey performansla destekleyerek güçlü bir kullanıcı deneyimi elde etmeyi hedefliyor. MediaTek Dimensity 800U, TSMC‘nin 7 nm FinFet‘i ile enerji verimliliği açısından oldukça dengeli bir yonga seti olacak. Bu yonga seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip. 2.4 GHz’e kadar çıkabilen iki adet Cortex-A76 çekirdek ve 2.0 GHz saat hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdek içeriyor. Yonga setinin GPU‘su ise ARM‘ın Mali-G57′si olacak. Dimensity 800U, daha iyi bir AI işleme ve diğer işlemler için APU ile birlikte gelecek.

Dimensity 800U, LPDDR4X RAM kullanımına olanak sağlıyor ve UFS 2.1 depolama birimini kullanabiliyor. Yonga seti, ekran tarafında Full HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Ayrıca HDR10+‘ın yanı sıra MediaTek‘in ek HDR optimizasyonu için geliştirdiği MiraVision motoru mevcut. Kamera olarak ise arka tarafta 64 MP’e kadar dörtlü kamera kurulumu kullanılabiliyor. Bağlantı özellikleri ise Bluetooth 5.1 ve 5G‘yi destekliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2020’nin 3.çeyreğinde Dimensity yonga seti ailesini Çin dışında global pazarlarda göreceğiz.