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Sony, yeni bir VR gözlüğü üzerinde çalışıyor!
Sony, yakın zaman içinde Playstation 5‘i piyasaya sürecek. Şirket Playstation 5‘in yanı sıra başka aksesuarlar geliştirmeye devam ediyor. Yakın tarihli bir rapora göre, şirket yeni bir VR gözlük üzerinde çalışıyor. Hatta bu gözlük için bir iş ilanı bile paylaşıldı. Ancak bu iş ilanında Playstation 5’ten bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu başlığın Playstation‘ı destekleyip desteklemeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
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Sony, bu gözlük için hangi alanda kişiler arıyor?
İşe alım bilgilerine bakıldığında, Sony‘nin VR ekipmanları geliştirmek için 15 yeni pozisyon açtığı görülüyor. Farklı pozisyonlarda pek çok kişinin işe alınması bekleniyor. Pozisyonlara göz attığımızda optik sistemin lens çerçevesindeki mekanik tasarım için özel bir alan açıldığını görüyoruz. Ayrıca minyatürleştirme ve hata ayıklama için de personele ihtiyaç duyuluyor. Cihazın ısı dağılımının daha iyi sağlanması için özel teknisyenler de alınacak elemanlar arasında bulunuyor.
Sony tarafından ilan edilen iş tanımına bakıldığında, bu ürünün araştırma ve geliştirmesinin henüz erken aşamada olduğu görülüyor. Bu iş ilanı doğrudan Sony’nin merkez ofisi tarafından yayınlandı. Bu sebeple yeni bir VR gözlük üzerinde çalışıldığından emin olabiliriz. Şirket daha önce yaptığı açıklamada mevcut PS VR’ın PS5 ile uyumlu çalışacağını belirtmişti. Yapılan açıklamaya bakıldığında yeni bir PS VR‘ın yakın zamanda çıkmayacağı söylenebilir. Bu yeni VR gözlük henüz başlangıç aşamasında olduğu için yılın son aylarında daha net bilgiler ortaya çıkabilir.
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Huawei FreeLace Pro, canlı olarak görüntülendi!
Çinli teknoloji devi Huawei, son zamanlarda pek çok yeni ürün üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerden Huawei FreeLace Pro görüntülendi. Son raporlara göre şirket, “Free” serisini genişletmek istiyor. Huawei FreeBuds, FreeLace ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FreeGO bu ürünler arasında yer alıyor.
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Huawei FreeLace Pro kim tarafından sızdırıldı?
Huawei FreeLace Pro, popüler bir sızıntıcı tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşım ile sızdırıldı. Paylaşımda FreeLace Pro, ambalajlı kutusunda resmiyle birlikte görüntülendi. Kutunun üzerinde cihaz hakkıdaki bazı teknik detaylar da bulunuyor. Kablosuz kulaklıkların her ikisi de aktif gürültü azaltmayı destekliyor. Ayrıca cihazın Type-C üzerinden hızlı şarja sahip olduğu da belirtilmiş. Kablosuz kulaklık, 24 saat boyunca kullanılabilen uzun bir pil ömrü ile kullanıcılara sunulacak. Cihaz, 799 Yuan(115$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
FreeLace Pro, çift mikrofonu destekleyecek ve çevresel gürültüyü ortadan kaldıran bir teknolojiye sahip olacak. Cihazın hızlı eşletirme özelliği ve hızlı şarj için Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut bilgilere göre kablosuz kulaklık, 5 dakikalık bir şarj ile 5 saat boyunca kullanılabilecek. Bu, bir kablosuz kulaklık için oldukça iyi bir değer. FreeLace Pro, 14.2 mm çapında sürücülere sahip ve bu sürücüler ile oldukça kaliteli bir ses deneyimi yaşatacak. Cihazda gürültü azaltma için 3 mikrofon kullanılacak ve bu mikrofonlar dış sesleri en aza indirgeyecek. Kulaklığın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Huawei FreeGO, yakında piyasaya çıkacak!
Çinli teknoloji devi Huawei, pazarda yerini korumak ve yasaklara karşı durabilmek için pek çok yeni ürün ile karşımıza çıkıyor. Son haberlere göre şirket “Free” serisini yeni Huawei FreeGO bluetooth hoparlör ile genişletecek. Free serisinde şimdilik sadece Huawei FreeBuds ve FreeLace bulunuyor.
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Huawei FreeGO hakkında neler biliniyor?
Popüler bir sızıntıcının Twitter üzerinden paylaştığı raporda, Huawei‘nin yeni taşınabilir Bluetooth hoparlörünün yakın zamanda çıkacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre, Huawei FreeGO taşınabilir Bluetooth hoparlör önceki nesilden çok daha iyi bir ses deneyimi sunacak. Bu cihaz Type-C üzerinden şarj olacak ve cep boyutuna uygun olarak dizayn edilecek. Hoparlörün tasarımına baktığımızda yan tarafında çok amaçlı bir düğme görülüyor. Bu düğme ile ses ayarı yapabilecek, çağrıları red veya kabul edebileceksiniz. Ayrıca bu düğme ile sesli asistan da aktif edilebilecek. Bunun haricinde mikrofon ayarı ve müziği durdurup başlatmak da bu düğmenin görevleri arasında yer alıyor.
Huawei‘ye göre bu cihaz, DRC algoritması ve vokal EQ ayarı ile gelecek. Bu özellikler sayesinde cihazdan pürüzsüz ve net bir ses çıkacak. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise NFC ile aktifleşebilmesi. Tek dokunuş ile NFC desteğinden yararlanılabiliyor. FreeGO, 360 derecelik çift mikrofonu destekliyor ve 3 metrelik menzili bulunuyor. Ayrıca cihazın çağrı kalitesini arttırabilmek için yankı bastırma algoritması kullanılıyor. Batarya tarafında ise 15 dakikalık bir şarj ile 2 saat boyunca kullanılabildiği iddia ediliyor.
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Huawei Watch Fit teknik özellikleri belli oldu!
Huawei Watch Fit hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saatin teknik özellikleri, ilk görselleri ve fiyat detayları belli oldu.
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Huawei Watch Fit tasarım detayları ve fiyatı belli oldu!
Akıllı saat piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu yarış, hız kesmeden devam ediyor. Bu rekabette önemli bir yere sahip olmak isteyen Huawei firması da, yeni saati Watch Fit için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Stia kod adı ile geliştirilen akıllı saatin teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı belli oldu. 1.64 inç boyutunda dikdörtgen AMOLED ekrana sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 456×280 piksellik çözünürlüğe sahip. Ayrıca ekranda ışığa duyarlı olarak ekran parlaklığını otomatik değiştirebilen bir adet de sensör bulunmakta.
Açık yeşil, siyah, turuncu ve pembe renklere sahip olacağı öğrenilen akıllı saat, 5 ATM‘lik su basıncına karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca firmanın iddiasına göre bataryanın 10 günü çıkarabildiği öğrenildi. Çoğu akılı saatte gördüğümüz uyku ve spor takip sistemi bulunan saatin, EKG özelliğinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıca ortaya çıkan görsellere göre cihazın bir adet de mikrofonun olabileceği düşünülüyor. Fiyatının 119 euro olacağı öğrenilen akıllı saatin, IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni akıllı saati ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.