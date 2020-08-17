Sony, yeni bir VR gözlüğü üzerinde çalışıyor!

Sony, yakın zaman içinde Playstation 5‘i piyasaya sürecek. Şirket Playstation 5‘in yanı sıra başka aksesuarlar geliştirmeye devam ediyor. Yakın tarihli bir rapora göre, şirket yeni bir VR gözlük üzerinde çalışıyor. Hatta bu gözlük için bir iş ilanı bile paylaşıldı. Ancak bu iş ilanında Playstation 5’ten bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu başlığın Playstation‘ı destekleyip desteklemeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

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Sony, bu gözlük için hangi alanda kişiler arıyor?

İşe alım bilgilerine bakıldığında, Sony‘nin VR ekipmanları geliştirmek için 15 yeni pozisyon açtığı görülüyor. Farklı pozisyonlarda pek çok kişinin işe alınması bekleniyor. Pozisyonlara göz attığımızda optik sistemin lens çerçevesindeki mekanik tasarım için özel bir alan açıldığını görüyoruz. Ayrıca minyatürleştirme ve hata ayıklama için de personele ihtiyaç duyuluyor. Cihazın ısı dağılımının daha iyi sağlanması için özel teknisyenler de alınacak elemanlar arasında bulunuyor.

Sony tarafından ilan edilen iş tanımına bakıldığında, bu ürünün araştırma ve geliştirmesinin henüz erken aşamada olduğu görülüyor. Bu iş ilanı doğrudan Sony’nin merkez ofisi tarafından yayınlandı. Bu sebeple yeni bir VR gözlük üzerinde çalışıldığından emin olabiliriz. Şirket daha önce yaptığı açıklamada mevcut PS VR’ın PS5 ile uyumlu çalışacağını belirtmişti. Yapılan açıklamaya bakıldığında yeni bir PS VR‘ın yakın zamanda çıkmayacağı söylenebilir. Bu yeni VR gözlük henüz başlangıç aşamasında olduğu için yılın son aylarında daha net bilgiler ortaya çıkabilir.