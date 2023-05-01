Dimensity serisi ile büyük atılım gerçekleştiren MediaTek, yeni yonga seti MediaTek Dimensity 7050’yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. MediaTek’in yeni yonga seti Realme 11 Pro+ modelinde kullanılacak. Detaylara göz atalım.

MediaTek Dimensity 7050, özünde Dimensity 1080’in yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yonga seti TSMC’nin 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretiliyor. Dimensity 7050 8 çekirdek ile birlikte geliyor:

2 adet 2.6 GHz hızında Cortex-A78 performans çekirdeği

6 adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 güç tasarrufu çekirdeği

Dimensity 7050, LPDDR5/4x RAM ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını destekleyen bir Mali-G68 MC4’ü bünyesinde barındırıyor.

Dimensity 7050, 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranları işleyebiliyor. Kamera tarafında ise 200 MP’e kadar kamera lenslerini destekliyor. Video tarafında ise 4K HDR video kaydı, donanımsal HDR, üçlü HDR-ISP ve MENR gibi gelişmiş özelliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Video cephesinde Dimensity 7050, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 ve VP-9 kodekleriyle oynatma uyumluluğu sunuyor.

Oyun tarafında ise MediaTek Dimensity 7050’nin güzel performans sergileyeceği düşünülüyor. MediaTek Dimensity 7050, kullanıcılar için sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için Wi-Fi Rapid Channel, oyun için özel olarak tasarlanmış bir 5G HSR modu ve süper erişim noktası enerji tasarrufu teknolojisi gibi entegre özellikler ile birlikte geliyor.

Bağlantı tarafında ise küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) desteği ve Wi-Fi 6 standardına sahip.

İlerleyen zamanlarda birçok orta-üst segment akıllı telefonlarda göreceğimiz MediaTek Dimensity 7050 hakkında ne düşünüyorsunuz?