Xiaomi’nin alt markası Redmi, Çin’de Redmi Note 12R Pro akıllı telefonunu resmen piyasaya sürdü. Redmi’nin giriş seviyedeki yeni canavarı, bulunduğu segment için fazlasıyla iddialı özelliklerle geldi. İşte Redmi Note 12R Pro’nun tüm teknik özellikleri ve fiyatı!

Snapdragon 4 Gen 1, 120Hz Ekran ve Dahası!

Redmi Note 12R Pro, Full HD+ piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlu devasa bir OLED ekrana sahip. Redmi’nin giriş seviyedeki yeni modelinde kullanılan ekran, 1200 nit tepe parlaklığına, ince çerçevelere ve nokta çentiğe sahip.

Akıllı telefona güç veren sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 işlemci, oldukça cömert diyebileceğimiz 12GB LPDDR4x RAM ve 256GB UFS 2.2 dahili depolama alanı ile birleştirilmiş. Yazılıma gelince, Android 13 üzerine kurulu MIUI 14 işletim sistemi önyüklü olarak geliyor. Yazılım konusunda genelde rakiplerini geriden takip eden Xiaomi’nin bu sefer güncel yazılıma yer verdiğini görüyoruz.

Akıllı telefonun ön tarafında, kullanıcıların selfie çekmelerine ve görüntülü arama yapmalarına yardımcı olan 16MP çözünürlükü bir ön kamera bulunuyor. Telefonun arka tarafında çift kamera kurulumu yer alıyor. Kamera modülü 48MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile destekleniyor. Güvenlik için, Redmi’nin yeni akıllı telefonunda güç düğmesine entegre bir parmak izi sensörü var.

Bağlantı açısından cihaz 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, çift SIM kart desteği, Bluetooth v5.1, GPS, 3,5 mm ses jakı, kızılötesi sensör ve USB Type-C bağlantı noktası gibi çeşitli özelliklere sahip. Telefon ayrıca suya ve toza karşı direnç sağlayan IP53 derecesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Büyük bir telefon olan Redmi Note 12R Pro, cüssesine göre hafif diyebileceğimiz 188 gramlık bir ağırlığa sahip.

Redmi Note 12R Pro Çin’de yaklaşık 290 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu. Telefon sadece 12GB RAM + 256GB depolama alanı seçeneğine sahip. Renk seçenekleri ise Siyah, Beyaz ve Altın olarak belirlenmiş. Şu an itibariyle Redmi, bu cihazın küresel pazar planları ile ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Ancak aynı cihazı ülkemizde POCO veya Xiaomi markasıyla görmemiz olası.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 12R Pro ülkemizde de satılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!