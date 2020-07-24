MediaTek Dimensity 2000 serisi detaylanıyor!

Geçtiğimiz yıllarda işlemci pazarının etkisiz aktörlerinden biri olan MediaTek, 5G destekli Dimensity serisi sayesinde beklenen atılımı gerçekleştirdi. Özellikle orta seviyede Qualcomm’dan önemli bir sipariş yüzdesi çalmayı başaran marka, MediaTek Dimensity 2000 serisi ile başarısını pekiştirmeye çalışacak.

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MediaTek Dimensity 2000 serisi önemli yenilikler ile geliyor!

Geçtiğimiz yıl duyurulan MediaTek Dimensity serisi, 7 nm üretim tekniği sayesinde doğrudan amiral gemisi cihazları hedef alıyor. Şirketin performans tarafında büyük bir atılım yaptığı işlemci serisine Oppo, Xiaomi, ZTE ve Huawei gibi pek çok markadan yoğun talep geliyor. Aktarılan son bilgilere göre, olumlu tablodan memnun olan MediaTek serinin ikinci jenerasyonu için kolları sıvadı. Erken geliştirme çalışmalarına başlayan yonga üreticisinin, Dimensity 2000 serisini önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine yetiştirmeye çalıştığı bildiriliyor.

MediaTek Dimensity 2000 serisi hakkında dikkat çeken en önemli detay ise üretim tekniği oluyor. Yeni jenerasyonla 5 nm tekniğine geçiş yapmaya hazırlanan yonga üreticisi, bu sayede performans artışı ve enerji verimliliğini ileri boyuta taşıyacak. Ayrıca işlemci üretimindeki silikon kalitesinin iyileştirilmesi ile beraber termal anlamda da avantaj sağlanacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde serinin orta seviyeye hitap eden yeni modeli Dimensity 720 duyurulmuştu. 5G deneyimini giriş seviyesine de taşımak isteyen MediaTek’in yıl sonuna kadar Dimensity 600 ve Dimensity 400 işlemcilerini tanıtması planlanıyor. Öte yandan MediaTek ile önemli bir anlaşma yapan Huawei’nin, ikinci nesil Dimensity işlemcilerini ilk kullanan marka olabileceği iddia ediliyor. Bu durumda önümüzdeki yılın amiral gemisi cihazı olacak P50 serisinde Dimensity 2000 modelini görmek sürpriz olmayacaktır.