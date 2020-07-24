Haber
MediaTek Dimensity 2000 serisi detaylanıyor!
Geçtiğimiz yıllarda işlemci pazarının etkisiz aktörlerinden biri olan MediaTek, 5G destekli Dimensity serisi sayesinde beklenen atılımı gerçekleştirdi. Özellikle orta seviyede Qualcomm’dan önemli bir sipariş yüzdesi çalmayı başaran marka, MediaTek Dimensity 2000 serisi ile başarısını pekiştirmeye çalışacak.
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MediaTek Dimensity 2000 serisi önemli yenilikler ile geliyor!
Geçtiğimiz yıl duyurulan MediaTek Dimensity serisi, 7 nm üretim tekniği sayesinde doğrudan amiral gemisi cihazları hedef alıyor. Şirketin performans tarafında büyük bir atılım yaptığı işlemci serisine Oppo, Xiaomi, ZTE ve Huawei gibi pek çok markadan yoğun talep geliyor. Aktarılan son bilgilere göre, olumlu tablodan memnun olan MediaTek serinin ikinci jenerasyonu için kolları sıvadı. Erken geliştirme çalışmalarına başlayan yonga üreticisinin, Dimensity 2000 serisini önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine yetiştirmeye çalıştığı bildiriliyor.
MediaTek Dimensity 2000 serisi hakkında dikkat çeken en önemli detay ise üretim tekniği oluyor. Yeni jenerasyonla 5 nm tekniğine geçiş yapmaya hazırlanan yonga üreticisi, bu sayede performans artışı ve enerji verimliliğini ileri boyuta taşıyacak. Ayrıca işlemci üretimindeki silikon kalitesinin iyileştirilmesi ile beraber termal anlamda da avantaj sağlanacak.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde serinin orta seviyeye hitap eden yeni modeli Dimensity 720 duyurulmuştu. 5G deneyimini giriş seviyesine de taşımak isteyen MediaTek’in yıl sonuna kadar Dimensity 600 ve Dimensity 400 işlemcilerini tanıtması planlanıyor. Öte yandan MediaTek ile önemli bir anlaşma yapan Huawei’nin, ikinci nesil Dimensity işlemcilerini ilk kullanan marka olabileceği iddia ediliyor. Bu durumda önümüzdeki yılın amiral gemisi cihazı olacak P50 serisinde Dimensity 2000 modelini görmek sürpriz olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Realme C15, Helio G35 yonga setiyle yakında geliyor!
Oppo‘nun alt markası olan Realme, Realme C11‘i bu yılın Haziran ayında Redmi 9C‘ye karşı güçlü bir rakip olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Şirket, şimdi ise bu modelin daha gelişmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi ve adını Realme C15 koymayı planıyor. C15, bugün teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Önceki modelle yeni model arasında kamera, pil ve bellek kapasitesi tarafında farklılıklar bulunuyor.
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Realme C15 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
C15, 18W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh değerinde pil ile gelecek. C11‘in 5.000 mAh değerindeki pilinden daha büyük bir pile sahip olması oldukça önemli. Yeni C serisi telefon, Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 3/4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP sensör olmak üzere dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. 2 MP çözünürlüğündeki kameraların makro ve derinlik sensörü olması bekleniyor.
C15, ekran tarafında C11 ile benzer özelliklere sahip olacak. Cihaz, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip IPS bir ekran ile gelecek. Ön tarafta damla çentik tasarımlı bir selfie kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu ise cihazın arka tarafında fiziksel olarak mevcut olacak.
C15, 28 Temmuz tarihinde resmi olarak satışa çıkacak. İlk satışa çıkacağı ülke ise Endonezya olacak.
Oyun
Fable serisinin yeni oyunu tanıtıldı
Efsane oyun serilerinden Fable, yeni oyunuyla Xbox Series X ve PC‘ye geliyor. Çok ciddi bir hayran kitlesine sahip olan oyun serisinin yeni oyunu Microsoft’un Xbox Series X için düzenlediği şovda duyuruldu.
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Playground Games, efsane serinin yeni oyununu Xbox Series X ve PC’de Windows 10 platformu için duyurdu. 2004‘te çıkan Fable‘ın ilk oyunu oldukça büyük bir ilgi çekmişti. Serinin son oyunu olan Fable III ise 2010’da oyunculara sunulmuştu. RPG oyun türünün en önemli temsilcilerinden olan Fable‘ın, yeni oyunu ise dün duyuruldu ve fragmanı da yayımlandı.
Yeni Fable oyunu için en önemli haberlerden biri de oyunun Gamepass‘e gelecek olmasıydı. Gamepass sahipleri oyunu ekstra bir ücret olmadan oynayabilecek.
Aksesuar
Huawei Talkband B6, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Çinli üretim devi Huawei, şu anda yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. Huawei Talkband B6 isimli bileklik, bugün teknik özellikleriyle sızdırıldı. Kısa bir süre önce cihazın görüntüleri Weibo aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Bu cihaz önceki modele göre önemli güncellemeler barındırıyor.
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Huawei Talkband B6 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei Talkband B6 ile ilgili bir Weibo kullanıcısı sızıntılar paylaştı. Bu sızıntılarda cihazın görüntüleri ve kısa bir videosu yayınlandı. Talkband B6, hem bir akıllı bileklik hem de kulaklık olarak kullanılabiliyor. Bileklik, önceki modele göre çok daha büyük bir ekrana sahip olacak. Daha büyük bir ekran, bize daha çok bilgi sunulacağı anlamına geliyor. Bunların haricinde cihazın birden fazla saat kadranı ile geleceği bilinenler arasında. Kadranda saat, tarih, hava durumu, günlük yakılan kalori, pil, günlük adım sayısı ve kalp atış hızı gibi değerler bulunacak.
Talkband B6, birçok farklı kayış seçeneği ile gelecek. Hem renk hem de tasarım açısından farklı kayışlar satışa çıkacak. Weibo‘da paylaşım yapan kişiye göre cihaz, Kirin A1 yonga seti ile kullanıma sunulacak. Bu yonga seti Bluetooth 5.1 sertifikasına sahiptir. Ayrıca bluetooth ve sinyal parazitlerinin neden olduğu kesilme problemini çözmek için çift kanallı senkron iletim teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu teknoloji aynı zamanda az pil tüketimine de yardımcı oluyor.