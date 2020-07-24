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Huawei Talkband B6, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Çinli üretim devi Huawei, şu anda yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. Huawei Talkband B6 isimli bileklik, bugün teknik özellikleriyle sızdırıldı. Kısa bir süre önce cihazın görüntüleri Weibo aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Bu cihaz önceki modele göre önemli güncellemeler barındırıyor.
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Huawei Talkband B6 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei Talkband B6 ile ilgili bir Weibo kullanıcısı sızıntılar paylaştı. Bu sızıntılarda cihazın görüntüleri ve kısa bir videosu yayınlandı. Talkband B6, hem bir akıllı bileklik hem de kulaklık olarak kullanılabiliyor. Bileklik, önceki modele göre çok daha büyük bir ekrana sahip olacak. Daha büyük bir ekran, bize daha çok bilgi sunulacağı anlamına geliyor. Bunların haricinde cihazın birden fazla saat kadranı ile geleceği bilinenler arasında. Kadranda saat, tarih, hava durumu, günlük yakılan kalori, pil, günlük adım sayısı ve kalp atış hızı gibi değerler bulunacak.
Talkband B6, birçok farklı kayış seçeneği ile gelecek. Hem renk hem de tasarım açısından farklı kayışlar satışa çıkacak. Weibo‘da paylaşım yapan kişiye göre cihaz, Kirin A1 yonga seti ile kullanıma sunulacak. Bu yonga seti Bluetooth 5.1 sertifikasına sahiptir. Ayrıca bluetooth ve sinyal parazitlerinin neden olduğu kesilme problemini çözmek için çift kanallı senkron iletim teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu teknoloji aynı zamanda az pil tüketimine de yardımcı oluyor.
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Yeni Suunto 7 akıllı saatleri, artık SPX mağazalarında bulabilirsiniz!
Suunto markasının yeni nesil akıllı saati olacak olan Suunto 7 modeli, geçtiğimiz günlerde SPX mağazalarında müşterilerin beğenisine sunulmaya başladı. Suunto’nun spor alanlarındaki tecrübesini, Wear OS by Google™ işletim sistemiyle birleştiren modeller, aynı zamanda Qualcomm’un Snapdragon Wear ™ 3100 işlemci setine sahip. Suunto 7 akıllı saatler, ilk etapta yalnızca Akasya AVM, Mall of İstanbul, İstinyepark, Watergarden ve Vadi AVM’de hizmet veren SPX mağazalarının yanı sıra Metropol İstanbul AVM’de yer alan Salomon Mağazasında satışa sunuldu.
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Suunto 7 akıllı saatlerde birçok mod da mevcut
Kullanıcılar, OLED dokunmatik ekrana sahip olan Suunto 7 modellerinde yer alan yeni renkli çevrimdışı haritalar sayesinde, spor sırasında canlı olarak konumlarını takip ederken; aynı zamanda müzik listelerini de yönetebiliyorlar. Bu yeni özelliklere ek olarak Suunto 7, koşudan bisiklete, kayaktan yogaya kadar 70’ten fazla spor branşına yönelik özel moda sahip. Hassas egzersiz takibi sağlayan bilek tabanlı nabız izleme sistemi, yükseklik ölçen barometresi ve egzersiz içerikleriyle; kullanıcılarının hem enerjilerini ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlıyor; hem de gerekli istatistikleri kullanıcılarına sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, deneyimlerini daha da geliştirmek isteyen kullanıcılar, Suunto uygulaması üzerinden egzersizlerini ve trendlerini takip ederken; performanslarını farklı platformlarda da takip edebilecekleri Strava, TrainingPeaks ve Endomondo gibi partner uygulamalara da bağlanabiliyor.
Suunto, yeni akıllı saatinin zorlu koşullara dayanıklı olduğunu da garanti ediyor
Finlandiya’da tasarlanan ve Gorilla Glass ekrana da sahip olan Suunto 7, zorlu koşullarda bile sorunsuz çalışabilmesi için çeşitli darbe, su ve toz testlerine de tabi tutuldu ve bu testlerden başarılı sonuçlarla ayrıldı. Suunto 7 ile ilgili düşüncelerini paylaşan Suunto Genel Müdürü Heikki Norta ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün, spor sizin için ister bir tutku ya da bir öğle arası kaçamağı olsun; sporda veya günlük kullanımda işlevsellikten ödün vermeyen bir teknoloji partnerinin talep edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz de Suunto markası olarak, kullanıcıların hem yapmış oldukları spordan hem de yoğun yaşamlarından en yüksek verimi alabilmelerine yardımcı olmak için; güçlü spor saati özelliklerine sahip bir akıllı saat tasarlamak için yola çıktık. Suunto’nun onlarca yıllık çok yönlü spor ve outdoor uzmanlığını, Wear OS by Google™ işletim sisteminin özellikleriyle birleştirmenin; her gün daha da büyüyen macerasever ailesine ilham vermek için bizim adımıza muhteşem bir fırsat olduğuna inanıyorum.”
Hem spor hem de gündelik kullanım amaçlı tasarlanan bu akıllı saatin üretilmesinde, Suunto markasıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Qualcomm Wearables Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Pankaj Kedia ise; gelişmiş Snapdragon Wear 3100 Platform işlemcili Suunto 7’nin, sürekli GPS takibi ile 12 saate kadar veya günlük kullanımda 48 saate kadar özel spor deneyimi modunu kullanan ilk akıllı saat olduğunun altını çizdi.
Cihaza dair dikkat çeken detaylar hakkında
- Sportif Deneyim: Suunto 7 saatinde yer alan “Sportif Deneyim” özelliği; koşudan bisiklete, kayaktan sörfe kadar pek çok spor branşında 70’ten fazla spor modunu bünyesinde barındırıyor. Önceden yapılandırılmış bu spor modları sayesinde; hassas egzersiz takibi, saat üzerinden müzik kontrolü ve detaylı antrenman bilgilerine erişim sağlanıyor. Ayrıca Suunto 7’de, tek bir şarjla 12 saat boyunca kesintisiz GPS izleme modu kullanılabilirken, yapılan sportif aktiviteler de Strava, Endomondo veya TrainingPeaks gibi diğer uygulamalarla senkronize edilebiliyor.
- Çevrimdışı Haritalar: Suunto’nun yeni nesil akıllı saati Suunto 7, bir WiFi ağına bağlandığında, bulunan bölgedeki yerel haritaları otomatik olarak hafızasına kaydeder veya kullanıcıların istedikleri yerin haritasını olarak indirmesine olanak tanır. Böylece telefonunuzdan veya evinizden uzak yerlerde spor yapıyor olsanız bile Suunto Heatmaps özellikli çevrimdışı haritalar sayesinde 16 farklı spor branşını kapsayan en iyi ve popüler rotaları takip edebilirsiniz.
- Wear OS by Google: Google’ın giyilebilir teknolojik ürünler için geliştirdiği özel işletim sistemi Wear OS by Google’a sahip Suunto 7’de yer alan Google Assistant ™ ve Google Pay ™ uygulamaları sayesinde; ajandanızı düzenleyebilir, kişisel antrenör desteği alabilir, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Google Play ™ üzerinden sevdiğiniz uygulamaları indirerek Suunto 7’nin işlevlerini tercihinize göre genişletebilirsiniz.
- Maceraya Dayanıklı Tasarım: Yeni Suunto 7 akıllı saatler, markanın merkezi olan Finlandiya’da gerçekleştirilen darbe ve su ve kir testlerinin tamamından başarıyla geçmeyi başardı.
Fiyat: 3.799 TL
Ağırlık: 70 g
Çerçeve: Paslanmaz Çelik
Saat Gövdesi: Güçlendirilmiş Polyamid
Kayış: 24mm Kayış (silikon, deri ve tekstil çeşitleri mevcut)
Navigasyon: GPS, Glonass, Galileo
Pil Ömrü: GPS takip modunda 12 saate kadar, günlük kullanımda 48 saate kadar
Su Geçirmezlik: 50 metre
İşletim Sistemi: Wear OS by Google™
İşlemci: Qualcomm® Snaprdragon Wear™ 3100 Platform
Telefon desteği: iOS ve Android
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OnePlus Buds, resmi görselleri ile ortaya çıktı!
OnePlus Buds kulaklıklar çıkışına yakın artık yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil kulaklıkların resmi görüntüleri ortaya çıktı.
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OnePlus Buds, tasarım detayları belli oldu!
Gerçek kablosuz kulaklıklar piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Neredeyse her telefon üreticisinin girdiği bu rekabette artık yeni bir oyuncu daha var. OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni gerçek kablosuz kulaklığı Buds cihazını duyurmuştu. Firmanın OnePlus Nord ile birlikte çıkarmayı planladığı serinin resmi görüntüleri ortaya çıktı. XDA yazarı Max Weinbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bu sayede cihazın renk seçenekleri ve tasarım detayları da tam anlamıyla belli olmuş oldu.
— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020
Beyaz mavi ve siyah renk seçenekleri ile bizleri karşılayan Buds, görünüş olarak Apple yapımı AirPods kulaklıklara benzemekte. Daha oval yapıda kutu tasarımına sahip olan cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 36 gram kutu, 4.6 gram da kulaklık ağırlığına sahip cihaz, kablolu 7.5 W hızlı şarj desteği sunmakta. Yaklaşık 30 saate varan pil performansı vadeden firma, yeni nesil kulaklığı sayesinde piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. OnePlus Nord serisi ile birlikte tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgisine henüz ulaşılamadı. Bakalım firma, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile başarı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Xiaomi Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones 2 Basic satışa çıktı
Xiaomi, yeni ürünleri olan Mi Smart Band 5 ve Mi TWS Earphones Basic cihazlarını küresel pazara satışa çıkardı. Cihazların fiyatları da belli oldu.
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Xiaomi, yeni akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını satışa çıkardı!
Xiaomi, uygun fiyatlı aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma sevilen akıllı bileklik serisi olan Mi Band‘in yeni modelini piyasaya sundu. Mi Smart Band 5 adını alan cihaz, küresel pazarda satışa çıktı. Başlangıç fiyatı kampanya ile 35 euro olan akıllı bileklik Türkiye’de 369 TL‘lik bir etiket ile satılmakta. Bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, sağlık konusunda da önemli atılımlar sunuyor. Öte yandan cihazın NFC versiyonlu modeli ile birlikte temassız ödemeler de yapma imkanı bulunuyor.
And that's #MiSmartBand5! Jam packed with awesome features! Truly the champion of fitness bands! pic.twitter.com/hJwjUGBZnS
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020
Akıllı bilekliğin yanı sıra bir adet de gerçek kablosuz kulaklık piyasaya süren firma, Mi TWS Earphones Basic‘i de küresel pazarın beğenisine sundu. Temel olarak kablosuz gerçek kablosuz kulaklıkların yapabildiklerini becerebilen cihaz, yine uygun fiyatı ile piyasada alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca 20 saat şarj süresi vadeden gerçek kablosuz kulaklık, oldukça basit bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı şekilde kampanya sayesinde başlangıç fiyatı 30 euro olan cihaz, ileride 40 euro fiyat etiketine sahip olacak. Öte yandan cihazın şu an itibariyle Türkiye satışı bulunmamakta. Bakalım Xiaomi, özellikle Mi Band serisi ve gerçek kablosuz kulaklıklar konusunda elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
This is #MiTrueWirelessEarphones2Basic!
Amazing audio, advanced technology, easy-to-use, and a long lasting battery. pic.twitter.com/kfbD32t7W6
— Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2020