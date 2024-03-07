Teknoloji ve çip üretimi dünyasının önemli oyuncularından biri olan MediaTek, orta sınıf ve uygun fiyatlı akıllı telefonlarda kullanılan Helio yonga seti serisiyle tanınıyor. Şirketin amiral gemisi seviyesindeki ürünleriyle Qualcomm Snapdragon gibi devlerle rekabet edemeyeceği düşünülüyordu. Ancak, son raporlar bu algının yanlış olduğunu gösteriyor. MediaTek Dimensity işlemciler gün geçtikçe daha popüler hale geliyor.

MediaTek, Android Cihaz Üreticileri İle İş Birliğini Güçlendiriyor

MediaTek’in yeteneklerine şüpheyle bakanlar yanıldılar çünkü yeni bir rapor, şirketin Google dışında tüm Android cihaz üreticileriyle çalıştığını ortaya koyuyor. MediaTek, geniş yonga seti tasarım portföyüyle dikkat çekiyor ve bu da şirketi Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen serisi işlemcilerle hedeflediği premium pazarda güçlü bir rakip haline getiriyor.

Şirketin 2023 yılında diğer tüm yonga üreticilerinden daha fazla cihaza çip sağladığı belirtiliyor. Şirketin, 15 yonga seti tasarımına sahip olduğu ve bu yılın sonlarına doğru bir sonraki amiral gemisi olan Dimensity 9400 yonga setini piyasaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor.

Economic Times’ın raporuna göre, şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde Qualcomm’u geride bırakarak çok sayıda yonga seti tasarımına imza attı. Şirketin Hindistan Genel Müdürü Anku Jain, şirketin Samsung ve Nothing‘den sonra Google’ı da müşteri portföyüne katıp katmayacağı hakkında bilgi verdi. Ancak, Google’ın Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için Samsung ile Tensor G4 üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu nedenle MediaTek bu konuda devre dışı kalacak gibi.

Qualcomm müşterileri arasında Snapdragon 8 Gen 4’e yüksek meblağ ödeme endişesi oldukça yaygın. Yaklaşan yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3’ten bile daha pahalı olabileceği düşünülüyor. MediaTek’in Dimensity 9400’ü rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürme planı, Qualcomm’un pazar payını riske atabilir.

Morgan Stanley analistlerine göre, MediaTek’in küresel akıllı telefon yonga seti pazar payı 2024 yılında yüzde 35’e kadar yükselebilir. Şirketin, neredeyse tüm Android telefon üreticileriyle çalışıyor olması, rakiplerini endişelendiriyor.

MediaTek’in yükselişi, akıllı telefon endüstrisinde rekabeti artırabilir ve tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

Bizler de bunu destekliyoruz. Zira tekelleşmektense, fazla seçeneğin pazarda olması bu şirketler arasındaki rekabeti artırıyor ve her geçen yıl çok daha etkileyici çipler sahne alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 zamanında MediaTek cephesinin harika işlemciler üreterek Qualcomm’u Snapdragon Plus Gen 1 işlemcisini çıkarmaya zorlaması bunun en iyi örneklerinden.

Bu sayede hem teknolojinin gelişimi hem de tüketiciler artan rekabetten yararlanıyor. Helio G99 gibi efsane işlemciler, giriş seviyede Snapdragon 695 gibi işlemcilerin yerini almış durumda. Dimensity işlemciler de yavaş yavaş Snapdragon 8 Gen serisinin yerini alıyor. Gelecekte neler yaşanacağını merakla takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm korkuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!