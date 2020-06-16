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MediaMarkt’tan ‘Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi’ kampanyası
MediaMarkt, 21 Haziran tarihine kadar devam edecek Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında akıllı telefondan tablete, oyun konsolundan notebook’lara, akıllı saatlerden drone’a çocukların yaz tatiline eğlence katacak ürünler indirimde!
Öne çıkan indirimli ürünler neler?
RAMPAGE MEEPO PLUS oyuncu ekipmanları seti
Rampage’in içerisinde gökkuşağı aydınlatmalı USB oyuncu klavyesi, mouse, kulaklık ve mouse pad’den oluşan oyuncu ekipmanları seti indirimle beraber 269 TL yerine 229 TL’ye satılıyor. Bu setle beraber oyun oynamayı seven çocuklar, tüm ekipman ihtiyacını uygun fiyatla karşılamış oluyor.
LENOVO Ideapad L340 dizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayarında oyun oynamak isteyenlere hitap eden Lenovo Ideapad L340 modeli, kampanya kapsamında 7499 TL yerine 6699 TL’ye satılıyor. Cihazda Nvidia GTX 1050 ekran kartıyla beraber Intel Core i5-9300HF işlemci yer alıyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama ve 8 GB’lık da bir RAM kapasitesi sunuluyor.
Sony PS4 Slim 500GB
Yanında GTA 5, Days Gone, God of War ve Fortnite gibi güçlü oyunların hediye edildiği Sony PlayStation 4 Slim 500 GB modeli, kampanya kapsamında 3599 TL‘ye satılıyor.
İndirime giren diğer ürünler neler?
Çocuklar İçin Yaz Tatili Hediyesi kampanyası kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Genel
Yeni Citroen C4 ve elektrikli kardeşi e-C4 ortaya çıktı!
Yeni Citroen C4 ve e-C4 tanıtımının 30 Haziran‘da yapılacağı söyleniyordu. Fakat bugün Citroen tarafından yapılan paylaşımla gün yüzüne çıktılar.
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Önceden sızmış olan kamuflajlı casus fotoğraflarda aracın coupe crossover formunda olacağı belli olmuştu. Eskiden VW Golf ve Ford Focus gibi rakiplerle mücadele eden C4, yeni formundan ötürü artık onlarla rakip değil gibi görünüyor.
Hepimizin bildiği üzere Citroen C4, hatchback C segmenti bir araçtı. Yeni neslinde ise “coupe crossover” kimliğine bürünerek herkesi şaşırttı. Benzin ve dizel üniteler haricinde %100 elektrikli bir varyasyon olan e-C4 de ortaya çıktı. Teknik detayların ve özelliklerin tamamını 30 Haziran‘da, Fransız üretici tarafından açıklanacak. Yeni C4’lerin satışına ise bu yılın ikinci yarısında başlanacağı söyleniyor.
Kompakt hatchback modeller, 2019 yılında Avrupa‘daki C segmenti araçların yaklaşık %28‘ini oluşturuyordu. Yeni C4 ve e-C4 için Fransız üretici, “Rekabetin çok sert olduğu C segmenti için yeni C4 ve e-C4 tüm beklentileri karşılıyor. Modern ve karakteristik çizgileriyle rakiplerinin arasından sıyrılacağını düşünüyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
İç mekanda iki adet büyük ekran, altı düzleştirilmiş direksiyon ve head-up display sistemi dikkat çekiyor. Advanced Comfort koltuklar ve Progresif Hidrolik Süspansiyon sisteminin de araçta yer aldığı söyleniyor.
30 Haziran‘da ise araca dair tüm detaylar, Citroen tarafından açıklanacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
2021 Skoda Karoq kamuflajlı olarak yakalandı!
2017‘de Skoda Yeti‘nin yerine gelen Skoda Karoq, 2021 yılı için makyajlanıyor. Mevcut modele oranla çok da radikal değişimler olmayacak.
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Yeti kadar farklı bir tarzı olmasa da Karoq, crossover pazarı için oldukça iyi bi seçenek olarak biliniyor. Görünen o ki Skoda, bu kazandıran formülü çok da bozmadan çekiciliğini arttırmayı planlıyor. Görseldeki prototipte çok büyük yenilikler bulunmuyor. Fakat 2021 Skoda Karoq’un ön kısımda, markanın yeni ızgara tasarımı ve yeni tasarımlı farları ile karşımızda olacağı düşünülüyor. Arka kısımda ise yeni tasarımlı farlar ve yeni bir arka tampon olacak gibi görünüyor.
2021 model yılı için Karoq’a yapılan makyaj operasyonu, tipik bir orta yaş yenilemesi aslında. Bu, kabin içinde de yenilikler görebileceğimiz anlamına geliyor. İçerideki genel düzen aynı kalsa da bazı yeni döşeme seçenekleri ve geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile karşılaşabiliriz.
Motor seçenekleri için henüz kesin bir bilgi yok. Fakat mevcut 1.0 TSI 115 beygir ve 1.5 TSI 150 beygir ünitelerin korunması bekleniyor. Skoda’nın, CO2 emisyonlarını azaltmak adına hafif hibrit sistem kullanabileceğine dair bir dedikodu da bulunuyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
DS 7 Crossback, 4×2 hibrit seçeneğine kavuşuyor!
DS 7 Crossback halihazırda 225 beygirlik benzinli PureTech ve 130 beygirlik BlueHDi dizel seçenekleriyle ülkemizde satılıyordu. 2020 ilkbaharından beri de 4×4 özellikli plug-in hibrit seçeneğiyle sipariş edilebiliyordu. Haberimizin konusu olan yeni motor seçeneği ise 4×2 önden çekişli olan E-TENSE 225 adındaki plug-in hibrit ünite.
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E-TENSE 225 hibrit ünite, 108 beygir ve 300 Nm torka sahip elektrik motoru ile 177 beygir gücündeki benzinli motorun birleşmesinden oluşuyor. 13.2 kWh bataryalarla desteklenen sistem 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü yola aktarıyor. 135 km/s hıza kadar da sıfır emisyonla sürüş yapabilmenize de olanak tanıyor. Ayrıca içten yanmalı motor kullanımdayken biraz da olsa bataryaların şarj olabildiğini de belirtelim.
Bu ünitede yer alan hibrit sürüş ise 222 beygir ve 360 Nm tork sürücünün hizmetine sunuluyor. Hibrit sürüş, tam güç sağlayan Sport modunda veya tasarruf maksadıyla Eco modunda görev yapıyor. WLTP standartlarına göre 60 km civarında bir menzile sahip olan bu motor, 100 km‘de ortalama 1.5 litre yakıt tüketimine sahip.
DS 7 Crossback’teki E-TENSE 225 motorunun sunulacağı donanım paketinde yer alan özellikler başlıca şu şekilde sayabiliriz: DS Aktif Tarama Süspansiyonu, ön ve arka lamine camlar, 19 inç Londra siyah jantlar, DS Connected 2. seviye otonom sürüş, DS Sürücü İzleme Sistemi, DS Park Pilotu, DS Active LED Vision farlar yer alıyor.
Kaynak: Carscoops