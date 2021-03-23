MediaMarkt’ta Teknolojiyle Yenilen Kampanyası başladı!

Bilgisayarlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan aksesuarlara onlarca üründe olan fırsatlar 23-25 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.

Bakmakta fayda var: Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu

reklam

Son zamanlarda artan teknolojik ürün ihtiyacımız ileriki günlerde de katlanarak artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle pandemi süreci devam ettikçe telefon, bilgisayar ve ses araç gereçlerinin önemi daha da artıyor. Böylece kullandığımız bu ürünlerin eskime payları da kullanımlarına bağlı olarak eskime payı da artıyor. Biz de bu amaçlar doğrultusunda MediaMarkt’ta sizler için uygun gördüğümüz ürünlerden birkaç tanesini listeledik.

Sizin için seçtiğimiz ürünler:

reklam

Apple iPhone SE 2020, Apple ekosistemindeki iPhone’lar içerisindeki en uygun fiyatlı iPhone olarak dikkat çekiyor. Özellikle içiresinde buldurduğu A13 Bionic işlemci sayesinde yüksek performans sunuyor. IOS sisteminin de uzun süre güncel kalacak bir sistem olduğunu düşününce bu telefonu almak için başlıca sebeplerden biri diyebiliriz. Siz de bu telefonu incelemek ve 4849 TL’ye satın almak için buraya bakabilirsiniz.

Günlük işlemlerinizi kolayca yapmak, film, dizi ve bunun gibi video içerikleri izlemek, ofis işlerinizi yapmanızı sağlayacak giriş segmenti bir bilgisayar arıyorsanız bu modele bakmanızda fayda var. Windows 10 ile gelen, 128GB hafızaya sahip LENOVO IdeaPad 3’ e göz atmak ve 3.199 TL’ye satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Özellikle taşınabilir bir bluetooth hoparlör arıyorsanız ve bu hoparlörlerden müzik dinlemek hoşunuza gidiyorsa bu modeli de tercihleriniz arasına almanızı tavsiye ederiz. 4.2 W’lık ses gücüyle boyutuna oranla yeterince ses gücü olduğunu söylemek mümkün. Sizde bu modele göz atmak ve 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.