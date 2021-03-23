Genel
MediaMarkt’ta Teknolojiyle Yenilen Kampanyası başladı!
Bilgisayarlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan aksesuarlara onlarca üründe olan fırsatlar 23-25 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Son zamanlarda artan teknolojik ürün ihtiyacımız ileriki günlerde de katlanarak artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle pandemi süreci devam ettikçe telefon, bilgisayar ve ses araç gereçlerinin önemi daha da artıyor. Böylece kullandığımız bu ürünlerin eskime payları da kullanımlarına bağlı olarak eskime payı da artıyor. Biz de bu amaçlar doğrultusunda MediaMarkt’ta sizler için uygun gördüğümüz ürünlerden birkaç tanesini listeledik.
Sizin için seçtiğimiz ürünler:
iPhone SE 2020 64GB
Apple iPhone SE 2020, Apple ekosistemindeki iPhone’lar içerisindeki en uygun fiyatlı iPhone olarak dikkat çekiyor. Özellikle içiresinde buldurduğu A13 Bionic işlemci sayesinde yüksek performans sunuyor. IOS sisteminin de uzun süre güncel kalacak bir sistem olduğunu düşününce bu telefonu almak için başlıca sebeplerden biri diyebiliriz. Siz de bu telefonu incelemek ve 4849 TL’ye satın almak için buraya bakabilirsiniz.
Lenovo İdeapad 3 Diz Üstü Bilgisayar
Günlük işlemlerinizi kolayca yapmak, film, dizi ve bunun gibi video içerikleri izlemek, ofis işlerinizi yapmanızı sağlayacak giriş segmenti bir bilgisayar arıyorsanız bu modele bakmanızda fayda var. Windows 10 ile gelen, 128GB hafızaya sahip LENOVO IdeaPad 3’ e göz atmak ve 3.199 TL’ye satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
JBL GO3 Bluetooth hoparlör
Özellikle taşınabilir bir bluetooth hoparlör arıyorsanız ve bu hoparlörlerden müzik dinlemek hoşunuza gidiyorsa bu modeli de tercihleriniz arasına almanızı tavsiye ederiz. 4.2 W’lık ses gücüyle boyutuna oranla yeterince ses gücü olduğunu söylemek mümkün. Sizde bu modele göz atmak ve 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Genel
HBO Max, avatarlarıyla diğer platformları geride bıraktı
HBO Max, profil fotoğrafı seçme konusunda Netflix ve Disney Plus’ı geride bırakıyor. Platform, Kendi avatarınızı yükleyebileceğiniz veya yüzden fazla avatar arasından seçim yapabileceğiniz ayrıcalığı size veriyor.
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HBO Max profil fotoğrafınızı oluşturmanıza izin veriyor
Oldukça fazla kullanıcısı olan platform, özel bir profil fotoğrafı seçme özelliğiyle kullanıcıları oldukça sevindirecek. HBO Max müşterilerine bugünden itibaren bu seçeneği sunduğunu bildiriyor. Aboneler artık HBO Max’in içerik kitaplığında 120’den fazla karakter içeren ve önceden seçilmiş olan avatarlar arasında seçim yapabilecek.
- HBO Max, AT&T’nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında ortaya çıktı. 27 Mayıs 2020 tarihinde ise hizmete başladı.
Seçtiğiniz özel bir fotoğraf yüklemek, Netflix, Disney Plus ve Hulu gibi platformlarda yapabileceğiniz bir şey değildi. Netflix eskiden bir sosyal medya hesabınızdan bağlandığınızda bir resim göstermenize izin verirdi. Ancak bu özellik artık mevcut değil. Aynı zamanda HBO Max artık size ve evinizdekilere biraz daha kişisel hesaplara sahip olmanızı sağlıyor. Eğer çocuklarınız varsa, profil seçme özelliği onlar için daha eğlenceli bir platform sunar.
WarnerMedia bir basın bülteninde “Bugün lanse edilen ve desteklenen tüm ortaklar arasında 26 Mart’a kadar kullanıma açık olan bu yeni özellik, kullanıcıların kimliklerini yaratıcı bir mercekle ifade etmelerine ve platformda sevdikleri hikayeler ve karakterlerle daha fazla bağlantı kurmalarına olanak tanıdı,” dedi.
Eğer HBO Max’e sahipseniz, mobil uygulamadan veya tablet uygulamasından avatar seçebilirsiniz. Aynı zamanda kendi fotoğrafınızı da çekip yükleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bu görüntü daha sonra tüm hesaplarınızda görünecektir. Eğer profilinizi silerseniz, yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve şifreniz tamamen ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte ebeveyn denetimini etkinleştirdiyseniz, bir çocuğun hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesi için bir PIN gerekli olacaktır. Çıkan bu PIN sizin belirlediğiniz bir şifre olacak.
Çıkan bu özellik kullanıcılar için daha kişisel ve görsel olarak da daha özel bir özellik sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, profil seçerken herhangi bir karışıklıkla karşılaşmayacaklar. Aynı zamanda HBO Max yeni özelliğiyle diğer platformları da geride bırakacak gibi duruyor.
Genel
Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu
Lego, şimdiye kadarki hem en büyük hem de en detaylı Uzay Mekiği setini duyurdu. Bu set, birçok Lego sever için oldukça heyecan verici.
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Lego, NASA ile birlikte çalışıyor
İlk Uzay Mekiğinin fırlatılmasının 40. yıl dönümünü kutlamak için şirket, NASA ile iş birliği yaptı. Yaptığı bu iş birliğinde, yeni bir Uzay Mekiği Keşif Seti yayınlıyor. Bildiğimiz üzere Discovery uçuşa çıkan ilk mekik değil. Bu uzay mekiği Colombia da olabilirdi fakat bir lego seti için üzücü duygular uyandırabilirdi. Fakat Discovery, Hubble Uzay Teleskopunu uzaya taşıyan uzay mekiği olduğu için set içerisinde yer almıştır.
1 Nisan’da 200 dolara satışa çıkacak olan set, 2.354 parçaya sahip. Bu parçaların içinde, ön cam ve yük bölmesi için tasarlanmış olan üç parça da dahil. Ayrıca şimdiye kadarki tüm Lego setlerinin çoğu olan 108 cilalı gümüş parçayı da içeriyor.
1:70 ölçeğinde monte edilen mekik, yaklaşık 8,5 inç yüksekliğine, 21 inç uzunluğuna ve 13,5 genişliğine sahip. Set iki sehpa ile birlikte gelir. Bunun nedeni, mekiği ve teleskopu ayrı ayrı veya birlikte, sanki teleskop yük bölmesinden çıkıyormuş gibi görüntüleyebilmeniz içindir.
- Lego System A/S Danimarka’nın Billund şehrinde kurulu oyuncak üretim şirketler topluluğudur. En bilinen ürünü Dünya’da en çok satan oyuncak ürünlerinden olan Lego markalı kilitli basit plastiklerden oluşan oyuncaklardır. Şirket bünyesinde Legoland, oyun parlkları ve eğlence merkezleri de bulunmaktadır.
Bu keşif seti, Lego 10231 ve 7470 gibi önceki Uzay Mekiği setlerinden daha büyüktür ve daha kapsamlıdır. Sadece parça sayısı değil, aynı zamanda genel şıklığı ve ayrıntı düzeyi bakımından da daha kapsamlıdır. Kanatlardaki yükseltiler, orta motor, döndürülerek yukarı ve aşağı eğilebilir. Kanatların ön kenarlarından gerçek bir mekiğin güçlü karbonunu temsil eden gri parçalar da yer alır.
Genel olarak baktığımızda çıkan bu seri, birçok çocuk için yeni bir macera olacak. Aynı zamanda birçok Lego seven için de heyecan uyandırıyor. Diğer setleri gibi bu setin de sevenleri mutlu edeceği büyük bir olasılık.
Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 5 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
HBO Max, avatarlarıyla diğer platformları geride bıraktı
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Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
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