Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu

Lego, şimdiye kadarki hem en büyük hem de en detaylı Uzay Mekiği setini duyurdu. Bu set, birçok Lego sever için oldukça heyecan verici.

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Lego, NASA ile birlikte çalışıyor

İlk Uzay Mekiğinin fırlatılmasının 40. yıl dönümünü kutlamak için şirket, NASA ile iş birliği yaptı. Yaptığı bu iş birliğinde, yeni bir Uzay Mekiği Keşif Seti yayınlıyor. Bildiğimiz üzere Discovery uçuşa çıkan ilk mekik değil. Bu uzay mekiği Colombia da olabilirdi fakat bir lego seti için üzücü duygular uyandırabilirdi. Fakat Discovery, Hubble Uzay Teleskopunu uzaya taşıyan uzay mekiği olduğu için set içerisinde yer almıştır.

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1 Nisan’da 200 dolara satışa çıkacak olan set, 2.354 parçaya sahip. Bu parçaların içinde, ön cam ve yük bölmesi için tasarlanmış olan üç parça da dahil. Ayrıca şimdiye kadarki tüm Lego setlerinin çoğu olan 108 cilalı gümüş parçayı da içeriyor.

1:70 ölçeğinde monte edilen mekik, yaklaşık 8,5 inç yüksekliğine, 21 inç uzunluğuna ve 13,5 genişliğine sahip. Set iki sehpa ile birlikte gelir. Bunun nedeni, mekiği ve teleskopu ayrı ayrı veya birlikte, sanki teleskop yük bölmesinden çıkıyormuş gibi görüntüleyebilmeniz içindir.

Lego System A/S Danimarka’nın Billund şehrinde kurulu oyuncak üretim şirketler topluluğudur. En bilinen ürünü Dünya’da en çok satan oyuncak ürünlerinden olan Lego markalı kilitli basit plastiklerden oluşan oyuncaklardır. Şirket bünyesinde Legoland, oyun parlkları ve eğlence merkezleri de bulunmaktadır.

Bu keşif seti, Lego 10231 ve 7470 gibi önceki Uzay Mekiği setlerinden daha büyüktür ve daha kapsamlıdır. Sadece parça sayısı değil, aynı zamanda genel şıklığı ve ayrıntı düzeyi bakımından da daha kapsamlıdır. Kanatlardaki yükseltiler, orta motor, döndürülerek yukarı ve aşağı eğilebilir. Kanatların ön kenarlarından gerçek bir mekiğin güçlü karbonunu temsil eden gri parçalar da yer alır.

Genel olarak baktığımızda çıkan bu seri, birçok çocuk için yeni bir macera olacak. Aynı zamanda birçok Lego seven için de heyecan uyandırıyor. Diğer setleri gibi bu setin de sevenleri mutlu edeceği büyük bir olasılık.