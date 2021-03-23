Genel
Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu
Lego, şimdiye kadarki hem en büyük hem de en detaylı Uzay Mekiği setini duyurdu. Bu set, birçok Lego sever için oldukça heyecan verici.
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Lego, NASA ile birlikte çalışıyor
İlk Uzay Mekiğinin fırlatılmasının 40. yıl dönümünü kutlamak için şirket, NASA ile iş birliği yaptı. Yaptığı bu iş birliğinde, yeni bir Uzay Mekiği Keşif Seti yayınlıyor. Bildiğimiz üzere Discovery uçuşa çıkan ilk mekik değil. Bu uzay mekiği Colombia da olabilirdi fakat bir lego seti için üzücü duygular uyandırabilirdi. Fakat Discovery, Hubble Uzay Teleskopunu uzaya taşıyan uzay mekiği olduğu için set içerisinde yer almıştır.
1 Nisan’da 200 dolara satışa çıkacak olan set, 2.354 parçaya sahip. Bu parçaların içinde, ön cam ve yük bölmesi için tasarlanmış olan üç parça da dahil. Ayrıca şimdiye kadarki tüm Lego setlerinin çoğu olan 108 cilalı gümüş parçayı da içeriyor.
1:70 ölçeğinde monte edilen mekik, yaklaşık 8,5 inç yüksekliğine, 21 inç uzunluğuna ve 13,5 genişliğine sahip. Set iki sehpa ile birlikte gelir. Bunun nedeni, mekiği ve teleskopu ayrı ayrı veya birlikte, sanki teleskop yük bölmesinden çıkıyormuş gibi görüntüleyebilmeniz içindir.
- Lego System A/S Danimarka’nın Billund şehrinde kurulu oyuncak üretim şirketler topluluğudur. En bilinen ürünü Dünya’da en çok satan oyuncak ürünlerinden olan Lego markalı kilitli basit plastiklerden oluşan oyuncaklardır. Şirket bünyesinde Legoland, oyun parlkları ve eğlence merkezleri de bulunmaktadır.
Bu keşif seti, Lego 10231 ve 7470 gibi önceki Uzay Mekiği setlerinden daha büyüktür ve daha kapsamlıdır. Sadece parça sayısı değil, aynı zamanda genel şıklığı ve ayrıntı düzeyi bakımından da daha kapsamlıdır. Kanatlardaki yükseltiler, orta motor, döndürülerek yukarı ve aşağı eğilebilir. Kanatların ön kenarlarından gerçek bir mekiğin güçlü karbonunu temsil eden gri parçalar da yer alır.
Genel olarak baktığımızda çıkan bu seri, birçok çocuk için yeni bir macera olacak. Aynı zamanda birçok Lego seven için de heyecan uyandırıyor. Diğer setleri gibi bu setin de sevenleri mutlu edeceği büyük bir olasılık.
Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın Lansman Tarihi Açıklandı!
Uzun süredir beklenilen Xiaomi Mi 11 Pro ve Ultra‘nın lansman tarihleri açıklandı. İşte Mi 11 ve Mi 11 Ultra‘yı canlı kanlı göreceğimiz tarih.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri ile çok yakında karşımıza çıkacak. Xiaomi’nin beklenilen modelleri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra için geri sayım başladı. Xiaomi yüksek performanslı modellerinin lansman tarihlerini resmi olarak açıkladı. Şimdi gelin Xiaomi Mi 11 modellerinin özelliklerine ve tanıtım tarihlerine göz atalım.
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Xiaomi, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın lansman tarihlerini açıkladı. Sizleri çok bekletmeden Xiaomi Mi 11 modellerinin lansman tarihlerinin çok yakın olduğunu belirtmek isterim. Xiaomi, her iki model için de lansman tarihini 29 Mart olarak belirlemiş.
Xiaomi 29 Mart tarihinde saat (UTC)11:30’de yapacağı lansman ile yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Ek olarak bahsi geçen cihazların ise hemen ertesi gün satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro’nun özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modellerinin özelliklerine gelecek olursak, her iki cihazında arka kısmında Samsung ISOCELL GN2 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera taşıdığını biliyoruz. Ek olarak Mi 11 Ultra 48MP‘lik 10x periskop telefoto kameraya sahip. Mi 11 Pro ise yine 48MP‘lik 5x telefoto kameraya sahip.
Bunlara ek olarak Mi 11 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik OLED bir ekran taşıyacak. Ön tarafında 20MP‘lik selfie kamerası ile gelen cihaz, 67W hızlı şarj desteği, 5000mAh batarya ve Snapdragon 888 ile birlikte gelecek. Tüm bu özelliklerin yine Mi 11 Pro’da da bulunması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazların teknik özellikleri şimdilik sızıntılardan ibaret. Xiaomi, 29 Mart tarihinde gerçekleştireceği lansmanda cihazların özelliklerini son haliyle ortaya dökecek. Bakalım Mi 11 Serisi ne kadar ilgi çekecek.
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Genel
OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu OPPO oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
OPPO, Türkiye’deki faaliyetlerine yeni diyebileceğimiz süre içinde başladı. Bu faaliyetler aslına baktığımızda OPPO tarafından iyi olarak karşılanmış gibi gözüküyor. Çünkü satış adetlerine bakıldığında memnun olmaları gerekiyor ki aynı çatı altındaki markalardan biri olan Realme’yi de ülkemize getirdi. OPPO kullanıcıları, OPPO severleri veya Türkiye’deki takipçileri telefonlarında kullandıkları işlemcilerin orta seviye ancak fiyatlarının da orta seviyeye göre yüksek kaldığını düşünmekteler. Sizler OPPO için neler dediniz bunları mercek altına aldık.
İyi seyirler…
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
-Telefonlarında kaliteden ödün vermiyorlar lakin o kadar güzel telefonlara çok düşük işlemciler koyuluyorlar.
-Bazı telefonlarında Google uygulamalarını zorunlu olarak dayatması.
-Model isimlendirmesi ve logosu, premium algısının önüne geçiyor.
-Güncelleme vermiyor rx17 neo kullanıyorum hâlâ android 9 colorOS 6 onun dışında gayet güzel bir performansı var.
-Kesinlikle güncelleme konusunda çok zayıflar, aynı model telefonlara bile aylar sonra güncelleme gelebiliyor.
-Oppo reno serisinde herşeyı mükemmele yakın yapıp düşük işlemciler kullanaması (işlemciye önem verenlerin bu telefona fazla yaklaşmamasına neden oluyor)
-Oppo güzel işler çıkarıyor lakin Türkiye’deki fiyat politikası gerçekten çok abartı. Örneğin geçtiğimiz Ağustos ayında satışa çıkan OPPO RENO 4 PRO günümüze kadar nerdeyse 3000 TL değer kaybetti, Global bir markaya bu asla yakışmıyor.
-Sonu aynı HTC, Sony, LG gibi Gsm markaları gibi olacak gibi hissettiriyor. Reklama ve satıcıya prim vermekle bu işin olmayacağını anlamaları gerek. Fiyatları Türkiye’ye özel çalışılmıyor.
-Yeni çıkan bir model bir önceki modelden nasıl kötü olabilir? RENO 3 Pro’da 12 GB Ram varken RENO 4 Pro’da 8 GB Ram var, abisinde Stereo Hoparlör varken RENO 4 Pro’da malesef Mono Hoparlör var.. Ve daha neler neler.. Aklım almıyor.
-Neredeyse hiç bir yeni özellik koymayıp sadece ana sensörü ve biraz tasarımı değiştirip yeni seri diye cihaz çıkarmasını sevmiyorum. Örneğin Reno 4 pro/ 5pro veya Reno 4/5
-Tasarımı hafif ve şık yapmak için bataryadan çalmaları.
-Düşük İşlemciye çok yüksek para istiyorlar. Küçük bir örnek: 5000TL ‘ye Qualcomm Snapdragon 865 5G İşlemcili Mi 10 T var. Oppo aynı paraya 720G İşlemcili Reno 4 Pro veriyor.
-Yazılım desteği ve servis konusunda alıcıyı tereddütte bırakması.
-Türkiye’ye giriş yaptığı modelde Billboard’larda ve televizyonda her yerde reklamlara parayı harcarken Snapdragon 710lu bir telefona 5000 TL istemesi.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 5 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Lego, En Büyük Uzay Mekiği Setini Duyurdu
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