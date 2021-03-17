MediaMarkt Bahar Temizliği Kampanyası

MediaMarkt baharın gelişini fırsatlarla kutluyor. Akıllı telefonlardan, notebooklara, şarjlı dik süpürgelerden robot süpürgelere, buhar kazanlı ütülerden düzleştiricilere onlarca üründe olan fırsatlar; 17-22 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.

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Birçok kişin Mart ayını düşündüğünde aklına ilk gelen şey; bahar havası, bahar havası denildiğinde ise bahar temizliği geliyor. Bahar temizliği için de gerekli olan yardımcı araçlar ve gereçler genelde bu ayda daha çok tercih ediliyor. Biz de sizler için evinizde temizlik yaparken ihtiyacınız olan ürünleri listeledik.

Bahar Temizliği Kampanyasında seçtiklerimiz:

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360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir topluyor. Mobilyalar ve duvarların diplerinde kir bırakmıyor. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. 25.2 V pili ile en fazla 65 saatlik bir kullanım süresi mevcut. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 2399 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Bu modelde çekim gücünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin son teknolojisi ultra enerji verimliliği sağlıyor. Geniş evlerde yaşayan ve geniş alanları temizleyen insanlara çok uygun XL kapasitesi ile daha uzun süre kullanım ve daha az toz boşaltma ihtiyacı duyuyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 1199 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı mevcut. Diğer yandan da Calc-Clean özelliği ile bu ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor. Aynı zamanda kireç temizleme sürgüsü, buhar performansı, damlama önleyici özelliği, ütülerken giysilerinizde leke oluşmasını engelliyor. Ayrıca 145 g’a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları gideriyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 269TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.