Ekran Kartı
Nvidia RTX 3050 Ti sızıntısı ortaya çıktı
Nvidia firmasının yakın zamanda GeForce RTX 3050 Ti ekran kartını duyuracağıyla ilgili yeni kanıtlar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntılar ise kartın Intel Core i7-11800H’lı bir Samsung 760XDA laptopta teste alındığını gösteriyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 1040-4.169TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından keşfedilen Geekbench testi, henüz resmi olarak açıklanmayan ekran kartını içeriyor. Aynı zamanda bu test kullanıcılara cihazın sunabileceği özellikler hakkında da ipuçları sağlıyor.
Önceki sızıntılar Nvidia RTX 3050 Ti kartının 4GB GDDR6 VRAM hafızaya sahip olacağını söylüyorlardı. Yeni gelen bilgiler de kartın 2560 CUDA çekirdeği barındırdığı bilgisini vererek bu sızıntıları doğruluyor. RTX 3050 ve 3050 Ti kartlarıyla ilgili paylaştığımız gibi son zamanlarda başka bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bununla beraber bunun bir laptop testi olduğunu düşünürsek; kartın masaüstü versiyonunun aynı özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.
Tabii ki her sızıntı için dikkatli olmanın ve resmi açıklamayı beklemenin gerekli olduğunun altını çizelim. Ancak bilgilerin doğru olması durumunda; yakın zamanda 3000 serisi laptop kartlarına bir yenisinin daha katılması muhtemel gözüküyor. Bu durumun da GTX 1660 kartının domine ettiği bütçe dostu laptoplara bir çeşitlilik getirmesi olası. Özellikle de kartın ışın takibi özelliğini destekleme ihtimali bu çeşitliliği daha da önemli kılıyor gibi. Ki böyle bir durumda 3050 Ti, 60 serisi altı ışın takibi destekli ilk kart olacak.
Bu çıkışın genel anlamda görülen ekran kartı stok azlığını çözme ihtimali yine de oldukça düşük. Dolayısıyla böyle bir durumda neden sürekli yeni kartların üretildiği sorusu da cevaba açık halde bekliyor.
Ekran Kartı
AMD RX 6700 XT oyun benchmark sızıntıları ümit veriyor
AMD firmasının gelecek Radeon RX 6700 XT ekran kartının yeni test sızıntıları ortaya çıktı. Bu seferki testte cihaz oyun performansı olarak RX 5700 XT ile karşılaştırılıyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.139TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Her zamanki gibi çıkış öncesi testlerde dikkatli olmakta fayda var; ancak sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından gelen bilgiler doğruysa cihaz önemli ilerleme vadediyor. Öyle ki Ashes of Singularity testinde ekran kartının 5700 XT karşısındaki gelişimi gözler önüne seriliyor.
Ashes of Singularity her ne kadar bir oyun testi sayılmasa da; iki kart için kullanılan sistemler aynı. Dolayısıyla teoride elimizdekilerin önemli sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz gibi.
VideoCardz’ın bildirdiğine göre kartlar sırasıyla 1080p, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde üç farklı karşılaştırma testine girdi. Sonuçlara göre Full HD, 1440p ve 4K çözünürlüklerinde RX 6700 XT, 5700 XT’ye göre sırasıyla; %26, %33 ve %36 daha hızlı sonuç verdi.
Dolayısıyla genel anlamda 6700 XT %32’lik önemli bir oranla akranını geçmiş oldu. Bu sonuçların son halinde olmayan sürücülerle alındığı da düşünülünce kartın potansiyeli ümit veriyor diyebiliriz. Özellikle de son gelen RTX 3060 Ti ve AMD Radeon RX 6700 XT karşılaştırmasından sonra.
RX 6700 XT ekran kartları hafta içerisinde 18 Mart tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Her yeni kartta olduğu gibi bunda da stok sorunları deneyimlememiz oldukça muhtemel olmakla birlikte; AMD kartın ulaşılabilirliğini daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Bununla beraber yine de stokların pek de dengeli olması beklenmiyor.
Ekran Kartı
Intel bu sene için üst segment bir ekran kartı hazırlıyor olabilir
Firmanın grafik departmanının yetkililerinden Raja Koduri’nin Twitter paylaşımında; Intel firmasının üst segment ekran kartıyla ilgili yeni bilgiler elde etmiş olabiliriz.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Koduri’nin Intel Folsom Kampüsü’ndeki test laboratuvarından paylaştığı fotoğrafta prototip bir ekran kartı görülebiliyor. İşlemci soğutması benzeri bir sistemle görüntülenen kart, 3DMark üzerinde testlerden geçiyor. Dolayısıyla bu kartın bahsi geçen oyun odaklı ekran kartı DG2 olabileceği konuşuluyor. Ayrıca Koduri paylaşımında aynı laboratuvarın 2012 yılındaki bir fotoğrafını da paylaşıp; şu anda ellerindeki kartın dokuz sene önceki teknolojiye göre yirmi kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Bu da mevcut teoriyi güçlendirir nitelikte.
Bununla birlikte paylaşımda kullanılan dilden kesin bir şey söylemek çok zor. Ama Koduri’nin şifreli tanıtım yapma geçmişini de düşününce; bunun üst segment oyuncu ekran kartı olma ihtimali az değil. Üstelik bu paylaşımı tespit eden VideoCardz konuyla ilgili bazı kanıtlar da öne sürüyor.
Paylaşılan görüntülerde inceleme yapan VideoCardz’a göre; yapılan 3DMark Benchmark süreci, DirectX DXR dahil birçok testi içeriyor. Bilindiği üzere Intel önceki kartları ışın takibi özelliğini desteklemezken yeni gelecek kart bu desteği veriyor. Dolayısıyla bu testin DG2 üzerinde yapılıyor olması muhtemel. Aynı zamanda DG2 kartını yakın zamanda 3DMark Mesh Shader testinde de görmüştük. Dolayısıyla kartın test aşamasında olduğu bariz gibi. Ancak yine de peşin hükümlü olmamakta fayda var.
Bilgilerin doğru olması ve test aşamasının beklendiği şekilde gitmesi durumunda firmanın yazılım ve sürücüleri konusunda da desteğini esirgemediği ekran kartını daha önce de sızdırıldığı üzere bu yıl içerisinde bekleyebiliriz gibi duruyor.
Ekran Kartı
AMD RX 6700 XT ekran kartı RTX 3060 Ti’dan yavaş olabilir
AMD firmasının yeni ekran kartı RX 6700 XT Nvidia orta-üst segment kartından geride kalacak gibi. Öyle ki sızan testlere göre kart RTX 3060 Ti’ya yetişemiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
AMD firmasının Nvidia için orta segment rakibi olarak çıkardığı RX 6700 XT kartını; @TUM_APISAK Geekbench 5 üzerinde Ryzen 3700X ve 32GB 3000Mhz RAM’li bir sistemde görüntüledi. Buna göre AMD ekran kartı performans testlerinde RTX 3070 ve 3060 Ti ile boy ölçüşemiyor.
Vulcan testlerinde RX 6700 XT ekran kartının 55.278 puan aldığı görülebiliyor. Bu skor Nvidia RTX 3060 Ti’ın 95.905 puanından oldukça aşağıda kalıyor. Böylelikle her ne kadar bu rakamlar son performansı vermeyecek olsalar da; Nvidia orta segment karta %73’lük bir avantaj sağlıyor.
Diğer taraftan OpenCL testlerinde RTX 6700, 102.831 ile çok daha iyi bir skor alıyor. Bu rakam ise RTX 3060 kartından %6 daha hızlı olup; 3060 Ti’ın 120.619 skorundan hala geride kalıyor.
Dediğimiz gibi muhtemelen çıkış öncesi sürücülerle alındıkları için bu sonuçlara şimdilik dikkatle yaklaşmak gerek. Yani resmi olarak kartlar çıkışlarını yaptıklarında bundan çok daha iyi performanslar görmemiz mümkün.
RX 6700 XT kartının çıkış tarihi 18 Mart olarak görülebiliyor. Bununla birlikte AMD firması diğer 6000 serisi kartlara karşın 6700 XT için daha çok stok sağlayacağının sözünü verse de yine bu kartta da stok problemleriyle karşılaşmamız olası gibi duruyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 4 hafta önce
ASUS Dual Radeon RX 6700 XT Detayları!
MediaMarkt Bahar Temizliği Kampanyası
Nvidia RTX 3050 Ti sızıntısı ortaya çıktı
TP Vision Ekibi, Jumbo-Visma’yla Resmi Ortaklığını Duyurdu
Apple, Rusya’ya uygulamaları tanıtması için iPhone’da yer verdi
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.