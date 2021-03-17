Nvidia RTX 3050 Ti sızıntısı ortaya çıktı

Nvidia firmasının yakın zamanda GeForce RTX 3050 Ti ekran kartını duyuracağıyla ilgili yeni kanıtlar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntılar ise kartın Intel Core i7-11800H’lı bir Samsung 760XDA laptopta teste alındığını gösteriyor.

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Sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından keşfedilen Geekbench testi, henüz resmi olarak açıklanmayan ekran kartını içeriyor. Aynı zamanda bu test kullanıcılara cihazın sunabileceği özellikler hakkında da ipuçları sağlıyor.

Önceki sızıntılar Nvidia RTX 3050 Ti kartının 4GB GDDR6 VRAM hafızaya sahip olacağını söylüyorlardı. Yeni gelen bilgiler de kartın 2560 CUDA çekirdeği barındırdığı bilgisini vererek bu sızıntıları doğruluyor. RTX 3050 ve 3050 Ti kartlarıyla ilgili paylaştığımız gibi son zamanlarda başka bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bununla beraber bunun bir laptop testi olduğunu düşünürsek; kartın masaüstü versiyonunun aynı özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

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Tabii ki her sızıntı için dikkatli olmanın ve resmi açıklamayı beklemenin gerekli olduğunun altını çizelim. Ancak bilgilerin doğru olması durumunda; yakın zamanda 3000 serisi laptop kartlarına bir yenisinin daha katılması muhtemel gözüküyor. Bu durumun da GTX 1660 kartının domine ettiği bütçe dostu laptoplara bir çeşitlilik getirmesi olası. Özellikle de kartın ışın takibi özelliğini destekleme ihtimali bu çeşitliliği daha da önemli kılıyor gibi. Ki böyle bir durumda 3050 Ti, 60 serisi altı ışın takibi destekli ilk kart olacak.

Bu çıkışın genel anlamda görülen ekran kartı stok azlığını çözme ihtimali yine de oldukça düşük. Dolayısıyla böyle bir durumda neden sürekli yeni kartların üretildiği sorusu da cevaba açık halde bekliyor.