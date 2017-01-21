Matterport’un Sanal Gerçeklik Dünyası Kapılarını iPhone’a Açtı

Koltuklarında oturarak dünyayı keşfetmek isteyen iPhone kullanıcıları artık Matterport sayesinde bu keyfi yaşayabilecekler.

Google Street View’ün rakibi olan Matterport bünyesindeki sanal gerçeklik içeriklerini iPhone kullanıcılarına açtı. Popüler turist mekanlarından ünlülerin evlerine ya da ilk Boeing 737’nin koridoruna kadar bir çok yer Matterport’un zengin sanal gerçeklik içeriğinde yer alıyor.

Geçen yılın sonlarına doğru elindeki içerikleri sanal gerçekliğe açmaya başlayan şirket bir de Core VR isimli bir platform oluşturdu. Core VR ile içerik üreticiler çektikleri fotoğrafları sanal gerçeklik ortamına aktarabilecek.

Şirketin 300.000’den fazla VR alanı mevcut ve bunlardan 150 tanesi premium olarak ön plana çıkıyor. Bu yerlere iOS, Gear VR ya da Cardboard uygulamalarından erişmek mümkün. Uygulama 5S ve üzeri modelleri destekliyor. Ayrıca iOS 9.1 veya üzeri işletim sistemine sahip olmanız gerekli.