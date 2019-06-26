Mate 20 X için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı

Huawei, Mate 20 serisinin dev ekranlı telefonu Mate 20 X için EMUI 9.1 güncellemesini yayınladı. Yenilikleri ile ön plana çıkan versiyon ilk olarak Dubai‘deki kullanıcıların kullanımına sunuldu.

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EMUI 9.1 güncellemesi Mate 20 X için yayınlandı

Huawei Mate serisi cihazlarını güncellemeye devam ediyor. Serinin dev ekranlı cep telefonu Mate 20X yeni bir güncelleme aldı. Huawei’nin cep telefonlarında kullandığı en yeni arayüz olan EMUI 9.1 güncellemesi cihaz için paylaşıldı. Android Pie tabana sahip yeni arayüzün versiyon numarası ise 9.1.0.300(C185E3R2P1) . 4 GB boyutundaki devasa güncellemede birçok yenilik bulunuyor. GPU Turbo 3.o teknolojisi ile mobil platformda oyunsever kullanıcılar cihazlarını daha verimli kullanabilecek. 25 popüler oyuna destek veren sistemde arka plan işlemleri %10 oranında kısıtlanabilecek. P30 serisinde de gördüğümüz ay fotoğrafçılığı ve belirli kişiler için video zil sesi özelliklerine Mate 20X cihazı da sahip olacak.

Dosya yapılandırma sistemi noktasında farklı teknoloji denemek isteyen Huawei, EMUI 9 ile EROFS sistemine geçmişti. Güncelleme alacak akıllı telefon artık EX4 sistemi yerine EROFS yapısını kullanacak. Okuma hızında %20 sistem boyutunda +2GB avantaj sağlayacak güncellemede sistem optimizasyon geliştirmeleri bulunuyor. Huawei Vlog üzerinden videolarınızı efekt ekleme ve düzenleme seçeneklerine sahip olabilecekken AR ölçüm özelliği ile nesnelerin hacimlerini Mate 20 X ile ölçebileceksiniz.