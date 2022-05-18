Mastercard, taramalar veya hareketlerle ödeme yapmak için standartlar belirlemeyi amaçlayan bir Biyometrik Ödeme Programı açıkladı. Şirket, satın alma işlemini bir kameraya gülümsemek veya bir okuyucunun önünde elinizi sallamak kadar basit hale getirmeyi umuyor.

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Girişim, mağazaya veya bir uygulama aracılığıyla kaydolmayı sağlar. Potansiyel standart, her büyüklükteki mağazayı barındırmak içindir ve Mastercard, performans, gizlilik ve güvenlik için temel gereksinimleri belirlemek üzere Fujitsu, NEC, Payface ve diğer şirketlerle birlikte çalışacak.

Payface’in São Paulo’daki beş St Marche süpermarkette teknoloji sağlamasıyla bu hafta Brezilya’da bir pilot sürüm başlatılacak. Müşterilerin yiyeceklerini ödemek için sadece gülümsemeleri gerekecek. Mastercard daha fazla ayrıntı paylaşmamasına rağmen, Asya ve Orta Doğu için testler de planlanıyor.

Diğer uygulamalarda olduğu gibi Mastercard’ın da gizlilik endişelerini karşılayıp karşılamadığı net değil. Ek olarak Mastercard, verilerin dijital bir şablona dönüştürüleceğini ve şifreleneceğini ve yüz görüntünüzün cihazınızda kalacağını vurguladı. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.