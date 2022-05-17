Spotify, platformda kayıtlı sanatçıların, müzik dünyasındaki büyük isimler tarafından giderek daha fazla benimsenen bir teknoloji olan, takas edilemeyen jetonlarını (NFT’ler) satış için tanıtmalarına izin veriyor.

Siteye göre girişim, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri’ndeki akış hizmeti tarafından test edilmeye başlandı, ancak yalnızca uygulamanın Android sürümünde mevcut durumda. Seçilmiş bir grup kullanıcı, artık özelliğe katılan sanatçıların profil sayfalarında NFT’leri görüntüleyebilir.

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Açıklama, “Sanatçıların ve hayranların deneyimlerini iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bir şirket sözcüsü yayına yaptığı açıklamada, bu testlerden bazıları daha geniş bir deneyimin önünü açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor” sözlerine yer verildi.

Web sitesine göre, DJ Steve Aoki ve The Wombats grubu, Spotify’da NFT tanıtım testlerinin ilk katılımcıları arasında yer alıyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla sayfalarını ziyaret ederek, sanatçılar tarafından tanıtılan token teklifine erişebilir.

Ayrıca rapora göre, yayın devi yalnızca gruplar ve şarkıcılar tarafından yayınlanan NFT’lerin yayılmasına izin verecek. Hayranlar dijital ürünler satın almakla ilgileniyorsa, müzik uygulamasının dışındaki satıştan sorumlu sayfalara yönlendirilecekler.

Bu, Spotify’ın, token’larının ve genel halkın dağıtımıyla ilgilenen tüm sanatçılar için işlevselliği genişletmeye karar vermesi için belirleyici olacaktır. Bazı Twitter kullanıcılarının bildirdiği gibi, ses hizmeti de görünüşe göre dinleyicileri teknoloji hakkındaki görüşler için yokluyor.